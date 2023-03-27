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賓州巧克力工廠爆炸 尋獲最後失蹤者 罹難者增至7人

編譯俞仲慈／綜合26日電
賓州巧克力工廠24日爆炸大火，當局已尋獲七名罹難者遺體。（美聯社）
賓州巧克力工廠24日爆炸大火，當局已尋獲七名罹難者遺體。（美聯社）

賓州R.M. 帕默(RM Palmer Company)巧克力工廠於24日晚間發生爆炸引發大火的搜救工作，接連兩天的努力，至26日搜救人員尋獲據信是最後一名失蹤者後，使罹難者人數增至七人。

西雷汀(West Reading)警察局長霍爾本(Wayne Holben)26日在稍早記者會上證實尋獲第四名罹難者遺體時強調：「在他們(失蹤者)全數被找到前，我們不會罷休。」隨後警方又證實尋獲第五名罹難者遺體，霍爾本表示，已停止使用無人機和紅外線熱像儀定位倖存者，改為使用重型機具逐一清除殘骸，「以保護廢墟中的可能倖存者」，但是消防隊長梅爾(Chad Moyer)25日表示，因為爆炸威力強烈，加上時間流逝，坦承「尋獲倖存者的機率正在加速流逝」。

在26日晚間前尋獲最後一名失蹤者後，也讓尋獲生還者的希望告終。

位於賓州費城西北方約50哩的西雷汀市的R.M.帕默巧克力工廠，自1959年起在西雷汀現址設廠，不料24日下午5時左右，發生大爆炸，整座廠房被夷為平地，震驚社區居民，「我家離工廠大約只有相隔兩個路口，爆炸聲聽起來像汽車撞進房子，然後房子搖晃、窗子也搖晃，真的非常嚇人。」居民蘇利亞(Chris Suglia)接受有線電視新聞網(CNN)訪問時表示。

西雷汀市長卡格(Samantha Kaag)26日舉行記者會，讚揚警消人員的表現，「我們真的盡全力救災，真的為在此的每個人感到驕傲，因為面對事故、處理事故之際，大家表現得非常堅強、自信與沉著。」同時卡格也表示接到白宮來信表達哀悼，並承諾聯邦政府會給予一切協助；同時賓州州長夏皮羅(Josh Shapiro)也在25日視察爆炸現場，隨後公布一份聲明承諾州政府會「全力提供災後重建工作所需的任何與所有的聯邦資源」。

另一方面，雷汀醫院(Reading Hospital)發言人25日也告訴CNN，爆炸意外發生後，至少有八名傷者住院治療，其中一名傷者已經轉院，其餘兩名傷者恢復良好，另外有五名傷者已經出院。

賓州 警察 費城

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