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龍捲風襲密西西比 1歲女嬰與父同遇難、老夫婦緊擁離世

編譯徐薏茹／綜合26日電
快滿2歲的萊利(中)和爸爸在龍捲風災難中死亡，她4歲的姊姊與7歲的哥哥受傷。（取自gofundme網站）
快滿2歲的萊利(中)和爸爸在龍捲風災難中死亡，她4歲的姊姊與7歲的哥哥受傷。（取自gofundme網站）

24日一連串風暴侵襲南部各州已造成至少26人死亡，包括一歲多的女嬰和一對在彼此懷中去世的老夫婦。

目前已知最年輕的罹難者是一歲多的女嬰萊利·赫恩登(Riley Herndon)，她與33歲的父親伊森·赫恩登(Ethan Herndon)在24日風暴摧毀密西西比州羅林佛克的房屋時喪命，伊森的父親在一片殘骸中發現父女倆的遺體。

萊利的阿姨瑞秋·阿特金斯(Rachel Atkins)說，萊利四歲與七歲的手足奧布里(Aubrey)和布蘭特利(Brantley)嚴重受傷，必須在兒科醫院住院一陣子，他們的母親伊莉莎白·赫恩登(Elizabeth Herndon)也身受重傷被送往其他醫院。

萊利再一個月即將滿兩歲，她是一名早產兒，有一些健康問題，原本預計在下周動手術，阿姨阿特金斯說，萊利是一個「非常快樂的寶寶」，融化許多人的心，她的哥哥姊姊非常愛護萊利，「現在他們問起萊利，他們會有一陣子無法理解發生什麼事。」

風暴過後，這一家人的房屋幾乎被摧毀殆盡，伊森的叔叔泰瑞爾(Teryl Herndon)看見這一帶滿地殘骸、一片狼藉的景象後說：「我無法用言語形容我所看到的」他表示自己近70年的人生中見過無數龍捲風，但從未見過像如同這次一般強烈的風暴。

住在羅林佛克(Rolling Fork)的夫婦盧尼·皮爾斯(Lonnie Pierce)與梅莉莎·皮爾斯(Melissa Pierce)同樣在風暴中不幸遇難，深夜時龍捲風將他們鄰居的聯結貨車捲起砸向他們的房屋，夫婦倆緊擁著，在彼此的懷抱中離開人世。

皮爾斯夫婦心碎的兒子布朗(David Brown)告訴地方電視台WAPT：「我無法用言語表達我的感受，我已經心碎麻木。」他希望自己能在父母過世前花更多時間陪伴他們。

布朗邊流淚邊說：「有人告訴我，他們在彼此懷中過世。」他表示知道「他們已經在天堂」讓他感到安慰。

皮爾斯夫婦居住的第七街完全被摧毀，該條街上全部20棟房屋全部被毀，第七街約80個居民。

羅林佛克的居民正全力進行社區的搶救工作，居民尚塔·霍華德(Shanta Howard)告訴WAPT：「我們必須幫忙把遺體移出屋外，這非常令人難過。」

風暴 龍捲風 手術

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