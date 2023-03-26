龍捲風橫掃百哩 掃平密西西比小鎮 州長宣布緊急狀態

密西西比州小鎮羅林佛克遭龍捲風夷平，居民回到殘破的家園，找尋還能用的家庭用品。(美聯社)

劇烈天氣系統造成的罕見超級龍捲風 24日晚到25日晨間橫掃南部數州，密西西比州 發生至少一個奪命龍捲風，橫行肆虐長達百哩，包括羅林佛克(Rolling Fork)、埃墨里(Amory)等數個密西西比州小鎮幾遭夷平，已知至少26人死亡；拜登 總統立即發表關切聲明，密西西比州州長瑞維斯(Tate Reeves) 宣布州內進入緊急狀態，聯邦急難管理局(FEMA)正全力救災中。

福斯新聞網(Fox News)25日報導，密西西比急難當局發推文指出，暴風雨系統24日晚間衝入，橫掃該州，至少26人證實不幸喪生，數十人受傷，建築物受損，數萬居民因風災無電可用。當時正值入夜天黑，救難不易，難情不易掌握，傷亡人數據估還會上升。

密西西比州小鎮羅林佛克遭龍捲風夷平，圖為一家餐廳酒吧的遺址。(美聯社)

拜登25日發表聲明，向密西西比州罹難者遺屬致上悼念之忱，聯邦仍在評估風災全面範圍，他已聯絡州長及密西西比州國會議員，保證聯邦全面支援救災，協助各社區由災後復元；FEMA局長克里斯維爾(Deanne Criswell)已派遣緊急救災人員、資源前往搜救。

瑞維斯表示已與拜登通電，敘述風災災情，另感謝各州州長、企業界、慈善團體、聯邦機構等慷慨支援；他已首途首遭龍捲風侵襲的夏基郡(Sharkey County)，探望受災民眾。克里斯維爾發推文表示，她已與州長談過，FEMA該區團隊已趕往協助密西西比州。

瑞維斯對受災各郡頒布緊急狀態，24日晚間官員已派各多救護車、救難應急物資前往災區。

當局表示，洪水致一條小河暴漲，一輛汽車被洪水由路上沖走，一名婦女失蹤，警方正在搜尋。

埃墨里鎮長葛連(Cory Glenn)25日早晨表示，截至當時鎮民都查明下落，但社區受損程度嚴重。

密西西比州小鎮羅林佛克遭龍捲風夷平，圖為一處移動房屋的殘破景象。(美聯社)

暴風雨的嚴重颮線迫使一些城鎮宣布進入龍捲風緊急狀態，在同類警報中最為嚴重。

密西西比州很多地區都廣泛受損，包括距離與阿拉巴馬州界不遠的埃墨里。居民巴恩斯(Holly Barnes)在臉書分享一系列照片，圖說寫道：「埃墨里遭風災侵襲，但已脫困；房子若還在，真想回家」。

緊急救難單位在社群媒體貼文，要求車輛駕駛人避行災區，以便施工人員能搶修復電，評估災情，拯救有需要的人。