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墨西哥灣水氣溫暖充足 助長密西西比龍捲風

編譯潘勛／綜合25日電
密西西比州24日晚間出現多起龍捲風，圖為密州席爾佛市也遭蹂躪。(路透)
密西西比州24日晚間出現多起龍捲風，圖為密州席爾佛市也遭蹂躪。(路透)

一系列龍捲風24日晚肆虐，造成密西西比州至少25人死亡、阿拉巴馬州1人，由路易斯安納到北卡羅來納等州，一路造成破壞；龍捲風在創紀錄的高溫下助長，又因高速氣流而增猛，墨西哥灣海面溫度異常溫暖，水氣充足，讓春天的龍捲風季更形嚴重，將來只怕還有更多。

華盛頓郵報25日報導，暴風雨系統21日衝進加州灣區，在西南沙漠區及中部地區造成致命洪水；23日龍捲風由相同的系統形成，造成重大人命傷亡，是因風力強大、受災區本就脆弱，又在夜裡來襲，情況不明。

孕育這些要命龍捲風的超大胞(supercell)掃過整個密西西比州，持續深入阿拉巴馬州北部，對單一暴風雨而言，這條路徑長得異常。超大胞內有上升氣流，氣流由接近地表的不穩定暖空氣取得動力，升到較高空時，又被變動的風所扭曲。

密西西比州24日晚間出現多起龍捲風，圖為密州席爾佛市也遭蹂躪。(路透)
密西西比州24日晚間出現多起龍捲風，圖為密州席爾佛市也遭蹂躪。(路透)

密西西比州傑克森(Jackson)市國家氣象局(National Weather Service)分站約24日晚7時40分發布警報，指暴風雨系統正脫離路易斯安納，進入密西西比。

到了7時58分，氣象局分遧警告說，巨大又極其危險的龍捲風正在羅林佛克(Rolling Fork)鎮以西7哩處；到了8時3分，暴風系統便抵達；氣象局發布警告，「局面格外危險，就地尋找掩護！」幾個鎮受災格外嚴重，羅林佛克是其中之一。

「暴風雨預測中心」(Storm Prediction Center)25日表示，暴風雨前緣26日滯留在南部，劇烈天氣的危險程度，可能在路易斯安納及喬治亞州之間再次增強，強風可能造成破壞，再生成兩個龍捲風。

孕育24日龍捲風的更大暴風雨系統留下要命的影響。該系統21日撞進加州，高達每小時80哩的強風吹倒樹木，灣區至少五人被倒樹砸死。相同的暴風雨另生成1983年以來侵襲洛杉磯都會區最強烈的龍捲風。

暖濕空氣助長24日的暴風雨。墨西哥灣海面溫度異常之高，在暴風雨之前便被引往北部，讓暴風雨變得更強勁。

來自南部的暖風在地面等於為暴風雨助威，高速氣流的西風正往南部衝來，產生數量極多的風切；隨高度而變的風向，又在大氣層中造出強烈龍捲風所需的旋轉。

龍捲風破壞力驚人，圖為在美南肆虐的風暴系統早前在南加州初顯威力。(路透)
龍捲風破壞力驚人，圖為在美南肆虐的風暴系統早前在南加州初顯威力。(路透)

龍捲風 阿拉巴馬州 密西西比州

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