科技新戰場 美中海底電纜角力內幕曝光

海底纜線是美中科技競爭的重中之重。目前共有400多條電纜在全球海床，從電子郵件、銀行交易到軍事機密，都在這些數據渠道上傳輸，易受破壞及刺探。圖為工人在鋪設纜線。(路透)

國際光纜標案 美方再下一城

由於擔心中國的間諜行動取得經遠洋海底光纖纜線傳輸的敏感資訊，美國設法破壞了由新加坡 到法國的「東南亞 -中東-西歐六號光纜」(South East Asia–Middle East–Western Europe 6)的國際招標，擊敗原本出價較便宜的中國華海集團，而由美國SubCom LLC得標，2月已開始鋪設纜線；這場決定未來數十年經濟、軍事主宰地位的美中科技戰，美方再下一城。

路透24日報導，「東南亞-中東-西歐六號光纜」全長逾1萬2000哩，連接12國，行經三個海域及印度洋，預計2025年完成。

中國華海電信 原本得標在望

中國華海電信(HMN Technologies Co Ltd)在與美國公司競標新加坡到法國的「東南亞-中東-西歐六號光纜」合同時落迫，是美國在美中科技戰中取得的一場勝利。(路透)

這條光纜原本以中國華海電信(HMN Technologies Co Ltd)出標5億美元最實惠，得標在望。知情人士表示，委託這條光纜的有10多個國際大集團，中國三大國營電信公司、美國微軟、法國橘子電信(Orange SA)都在其中。

華海本在2020年初雀屏中選，負責產製、鋪設這條光纜；在北京 當局大力補貼下；華海的標金比起SubCom原先投標的金額，粗估要便宜三分之一。

過去四年間，亞太地區至少有六個民間海底光纜標案，美國政府出手，設法不讓華海得標，或是強迫改路線、放棄鋪設而不讓美、中領土直接連線，東南亞-中東-西歐六號光纜也屬其中之一。

協助SubCom 美方早已布局

白宮去年的基建專案說帖中，曾略談到政府協助SubCom贏得新加坡到法國的光纜合約，其餘細節一概不提；其他與案各方不是不回應，就是避談本案。

海底纜線是美中科技競爭的重中之重。目前共有400多條電纜在全球海床，傳輸的國際互聯網流量逾95%，由電子郵件、銀行交易到軍事機密，都在這些數據渠道上傳輸，容易受到破壞及刺探。

華府秉持遏制中國科技崛起的戰略；政府跨部會組成「電信團隊」(Team Telecom)，通力合作，讓SubCom能後來居上，取得東南亞-中東-西歐六號光纜標案，也屬戰略行動之一。

海底纜線是美中科技競爭的重中之重。目前共有400多條電纜在全球海床，從電子郵件、銀行交易到軍事機密，都在這些數據渠道上傳輸，易受破壞及刺探。圖為工人在鋪設纜線。(路透)

美威逼與利誘 讓5電信轉向

為了不讓中方取得這條電纜的建造鋪設標案，美方對參與本案的投資方，利誘及威逼雙管齊下；利誘方面由美國貿易開發署(USTDA)提供價值380萬元的訓練津貼給五家電信公司，換取它們選擇SubCom為供應者。

威逼方面，美國外交官警告參與專案的外國電信公司，華府準備對華海祭出嚴厲制裁，讓整個投資在電纜開發案的心血可能泡湯。商務部2021年12月真落實這項威脅，以華海有意取得美方科技，促進中共解放軍現代化為由，制裁華海。

安全示警 防止遠程偵監竊資

國務院高級官員證實曾透過駐外大使館，協助SubCom贏得標案，包括警告其他國家華海造成的安全風險。雖說這條纜線沒在中國領土上岸，但美方相信華海可以在纜線植入遠程偵監設備。

2022年2月，SubCom宣布取得那條電纜的興造合約。中國電信及中國移動原本合計可取得20%的電纜所有權，但由SubCom擔任合約包商，北京不准兩家電信參與，於是撤資，只有中國聯通留下。