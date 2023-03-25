中官民齊批美TikTok聽證會 周受資被讚「孤膽英雄」

TikTok執行長周受資23日單槍匹馬，在國會為TikTok在美國的存亡辯護，被國會議員詰問逾五小時，在中國國內被捧為英雄。(美聯社)

國會眾院 能源及商業委員會23日對TikTok 舉行近六小時的聽證會，嚴厲質問公司執行長周受資，直指TikTok是中共的工具，威脅美國國家安全；中國外交部發言人毛寧24日在例行記者會上反擊說，美國政府迄今沒有提供任何證據證明TikTok威脅美國國安，卻一再對有關企業做有罪推定和無理打壓；她指美國企圖禁止TikTok是「仇外的政治迫害」。

毛寧：中國政府不會「違法」索取外國用戶資料

儘管中國從未允許美國的社媒平台在中國營運，但中國外交部發言人毛寧24日抨擊美國考慮禁抖音(TikTok)是「仇外的政治迫害」。(歐新社)

毛寧強調，中國政府高度重視並依法保護數據隱私與安全，從來沒有、也不會要求企業或個人以違反當地法律的方式，為中國政府採集或提供位於外國境內的數據信息和情報；她同時敦促美方停止無理打壓他國企業，為各國企業在美投資經營提供開放、公平、公正、非歧視性的環境。

拜登政府正以國家安全風險為由，要TikTok的中國母公司字節跳動將之出售，眾院能源及商業委員會的共和黨主席羅傑斯(Cathy McMorris Rodgers)在23日聽證會一開始發言時即說非禁不可，這種態度反而令中國官、民大為光火；北京已表達強烈反對，因為它涉及需要政府批准的中國技術出口。華盛頓的高級政府官員也質疑在未獲國會批准下，是否有合法權力禁止TikTok。

一人單挑眾院 中國網民讚周受資「孤膽英雄」

與此同時，委員會兩黨議員形同公審周受資的做法，激起了中國網民對他的同情及支持；他們中有些人更稱讚周受資單挑美國眾院，是與美國反華偏執狂展開艱苦鬥爭的孤膽英雄。

網民在微博 的留言也嘲弄美國兩黨，指聽證會表明兩黨議員的共同點，就是只要有社媒平台的執行長出現，就會成為他們的出氣筒，對周受資作了先定罪的咄咄逼人質詢，多次打斷他的發言，試圖讓他落入言語陷阱。

在美國每月活躍用戶多達1.5億的抖音(TikTok)，夾在美、中兩國政府的較量中，進退維谷。(Getty Images)

環時社論：美國看起來更像惡霸

官方媒體「環球時報」社論說，聽證會讓美國在世界面前，看起來更像個惡霸；前主編胡錫進指美國對TikTok的禁令，等於「在時報廣場引爆核彈」，讓美國的聲譽嚴重受損。

儘管網上討論熾烈，但中國平台監管機構一直遏制這種憤怒情緒，多個涉及TikTok聽證會的標籤已被刪除，微博熱門話題前50名，也沒有這個話題。