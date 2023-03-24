TikTok威脅國安？答案見仁見智 4成民眾挺禁令

華盛頓郵報最新民意調查則顯示，41%國人支持聯邦政府禁用抖音。圖為TikTok在加州的辦公室。(Getty Images)

究竟抖音 (TikTok)是否有洩露用戶個資的安全疑慮，甚至進而威脅到國家安全？其實答案見仁見智，全看詢問對象是誰。

據美聯社報導，部分資安專家表示抖音用戶的個人隱私 的確有遭中國政府濫用的疑慮；但許多從事數據捕撈(data-harvesting)業務的高科技公司早就已經無所不用其極地開發用戶資訊。

非營利組織「為未來而戰」(Fight for the Future)總監格瑞爾(Evan Greer)指出，「如果決策者想要保護美國民眾不受監控，他們就該支持最基本的隱私權法律，禁止企業鉅細靡遺地收集關於我們的各種敏感資訊，而不是演出一場根本於事無補的排外戲碼。」

許多抖音用戶自認生活平凡，和國家安全扯不上邊，更引不起外國政府的注意。但是約翰霍普金斯大學資安研究所執行長塔布拉(Anton Dahbura)表示，有關美國的重要資訊不僅侷限於核電廠或軍事設施，舉凡食品加工、金融業或大學院校都可能藏有蛛絲馬跡。

華盛頓郵報最新民意調查則顯示，41%國人支持聯邦政府禁用抖音，只有25%的受訪者表示反對有可能實施的抖音禁令，34%的人表示不確定；至於上個月使用過抖音和每天使用抖音的人，支持禁令的比例更低，分別為21%和17%。

華郵報導指出，支持抖音禁令的國人多於反對者，其中大多數人對抖音與中國的聯繫表示擔憂，凸顯對於這款外資應用程式的不信任感，已蔓延到華府政治圈以外；但抖音的美國用戶帳號數卻激增至1億5000萬個。

民調 顯示，71%的受訪者表示，抖音母公司字節跳動(ByteDance)總部設在中國，令他們感到擔心，其中36%表示「非常」擔心，35%表示「有點」擔心；另外有20%的人表示「不太」擔心，9%表示「完全不擔心」。

民調還發現，65%國人認為抖音很可能是在「為中國政府收集美國人的個人數據」；56%認為抖音可能「讓中國政府控制美國用戶在抖音上看到的內容」。近四分之三的受訪者認為，抖音可能允許傳播虛假信息(73%)並對青少年心理健康造成傷害(72%)。

邁阿密大學研究批判媒體生態學教授布朗(Bernadette Bowen)表示，「抖音正在改變我們彼此聯結、看待自己以及我們重新處理生活的方式。」