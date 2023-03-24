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白宮「未經核實黑名單」 再增14家中國實體

北京反售TikTok 拜登政府剩2選項：禁用或數據存美國

編譯徐薏茹／綜合23日電
TikTok的支持者在聽證會前一天，在國會大廈外面表達他們的心聲。(Getty Images)
TikTok的支持者在聽證會前一天，在國會大廈外面表達他們的心聲。(Getty Images)

紐約時報報導，拜登政府近期要求TikTok中國母公司「字節跳動」(ByteDance)出售該應用程式的股份，威脅否則恐將面臨在全美被禁用的命運，然而23日中國政府表示反對出售TikTok，讓拜登政府的計畫再面臨新的阻礙，若白宮最終無法強逼字節跳動出售該應用程式，政府將面臨僅兩個選擇，一是在全美禁用TikTok，二是將美國使用者的數據儲存在美國，但這些做法可能也將使拜登流失年輕選民選票。

白宮可以試著在國內禁止TikTok，可能禁止該應用程式在蘋果(Apple)與Google的應用程式商店上架，但實施禁令需要國會批准才可能成功，前總統川普也曾試圖實施TikTok禁令，但聯邦法院裁決川普無權禁止TikTok，這也限制拜登政府的選擇。

另一方法是重新考慮與TikTok多年來的一項協商，在該方案中，TikTok仍可在美國持續運行，但規定TikTok的美國使用者數據得儲存於甲骨文公司(Oracle)在美國的伺服器，甲骨文公司還會負責監控TikTok演算法如何向用戶推薦內容，以防該應用程式被用來散播中國政府的不實訊息與宣傳內容；這一方案受到部分政府高層的質疑，包括司法部與白宮的高級官員。

無論是禁止約1.5億的美國用戶繼續使用TikTok，或是阻止進一步下載，都將為拜登帶來政治上的困擾，商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)近期向彭博(Bloomberg News)透露，「這實際上將永遠失去每一個35歲以下選民的選票。」

雷蒙多與其他官員表示，若面臨國家安全威脅，糟糕的政治不是放棄全面禁令的理由；然而這一議題還包含許多複雜因素，紐約時報(The New York Times)等大型新聞機構現在也有TikTok帳號，因此關閉該應用程式，可能也關閉了對抗中國不實訊息的新聞傳播。

TikTok 拜登 白宮

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