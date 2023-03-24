獨排眾議 民主黨眾議員鮑曼：禁抖音源於反中歇斯底里

紐約州進步派國會眾議員鮑曼反對TikTok禁令，是國會裡少數支持抖音的議員。(Getty Images)

抖音(TikTok )面對龐大檢討聲浪，目前在1億5000萬美國用戶中，或許沒有人比民主黨 籍紐約州聯邦眾議員鮑曼(Jamaal Bowman)更能發揮關鍵影響。

鮑曼TikTok追蹤粉絲僅15萬9000人，2021年出任國會議員以來尚未推出重大立法；然而，鮑曼過去幾天在國會獨排眾議，做出沒有其他國會議員敢做的事：自我任命當起了TikTok的非官方辯護人。

拜登 總統認為TikTok有國安威脅，兩黨國會議員正打算針對TikTok祭出限制，或逼迫母公司將TikTok賣出，以免用戶資料落入中國政府掌握。

鮑曼22日在火車上接受紐約時報電話訪問時說：「我們怎麼把自己搞得如此這般歇斯底里，拚命要讓TikTok當代罪羔羊？」

數小時之後，鮑曼在眾院外舉行記者會大談TikTok的優點，數十名TikTok網紅也陪同出席記者會，趕在23日國會聽證會之前展開遊說任務。這場記者會只有另外兩名民主黨員參加，鮑曼在國會交情最密切的盟友，例如民主黨籍紐約州聯邦眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)，面對媒體詢問時則婉拒評論。

鮑曼說，整起事件如今已經因為華府的團體盲思(groupthink)而扭曲。他表示，拜登政府迄今沒能拿出強而有力的證據，能夠證明TikTok影音平台受到中國官方操控。

他說，TikTok遭到鎖定可能是因為「反中論調的仇外心理」。

主張禁止TikTok的倡議人士則說，北京可以透過中國法律強迫TikTok交出美國消費者的用戶資料，TikTok母公司北京字節跳動科技(ByteDance)曾經坦承，某些員工在調查企業內部文件如何外洩的過程中，能夠讀取美國用戶的資料，包括報導TikTok的媒體記者資料。

鮑曼說，國會應該以通盤檢討的方式規範幾家社群媒體巨擘，而不是單獨鎖定某家公司。他說，俄羅斯在2016年大選期間透過臉書(Facebook)散布消息時，「我們並沒有說要禁用臉書」。