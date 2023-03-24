禁抖音聽證會 兩黨連轟執行長 多次打斷發言

共和黨籍國會眾議員卡特質疑，TikTok上有許多「死亡挑戰」會誤導青少年用戶。(Getty Images)

影音平台抖音 (TikTok )在面對美國等西方國家全面封殺的陰影下，新加坡 籍TikTok國際版執行長周受資(Shou Zi Chew)23日在國會聽證會上，遭到國會議員們的嚴厲質問，周受資強調抖音獨立於中國，也致力保護用戶個人資料安全，不應該被美國禁用，但多數議員對他的證詞並不買帳。

影音平台抖音(TikTok)國際版執行長周受資23日首次現身國會作證。(Getty Images)

國會眾院能源暨商業委員會(Energy and Commerce Committee)23日舉行聽證，周受資首次出席作證，也是代表抖音的唯一證人，他在開場證詞中強調抖音與中國沒有關係，「我們的總部位於加州洛杉磯和新加坡，在美國有7000多名員工」，且抖音在中國無法使用；「儘管如此，仍有很多聲音擔憂抖音操縱美國的網路生態，部分地區也不歡迎，甚至想要禁用抖音」，周受資說，抖音從未忽視這些質疑，也以實際行動應對。

兩黨議員罕見一致 措詞嚴厲

共和黨籍國會眾議員普蘆格說，批評中共的用戶會遭到TikTok永久封號。(美聯社)

紐約時報報導，在長達五小時的聽證會上，兩黨議員罕見立場一致，措詞比之前聽證會詰問美國社交媒體公司高管的語氣更為嚴厲，凸顯了TikTok已成為美國與中國爭奪政治、技術和經濟主導地位的中心戰場。

兩黨議員多次質問周受資，TikTok 是否代表中國政府對美國人展開間諜活動，甚至打斷了他的發言，憤怒的要求他只須回答「是」或「否」。

執行長：抖音是一家私人公司

影音平台抖音(TikTok)國際版執行長周受資23日首次現身國會作證。(美聯社)

周受資強調TikTok的母公司雖是中國字節跳動(ByteDance)集團，但字節跳動不歸中國政府所有或控制，TikTok是一家不受中國影響的獨立公司，並說明「這是一家私人公司」。

周受資認為，若禁止TikTok是對言論自由的打擊，他多次指出作了不少努力保護美國用戶資料，包括名為「德克薩斯計畫」(Project Texas)，將美國用戶的數據存儲在德州軟件巨頭甲骨文在美國運營的伺服器內。

周受資坦承仍有美用戶數據

他坦承伺服器上仍存有美國用戶舊數據，可供中國員工訪問，但「底線是美國數據由美國公司存儲在美國土地上，並由美國人員監督」。

議員控抖音危害國安、青少年

共和黨籍國會眾議員卡特質疑，TikTok上有許多「死亡挑戰」會誤導青少年用戶。(Getty Images)

新澤西州民主黨籍眾議員帕隆(Frank Pallone)回應，他不相信以目前的形式，給美國人帶來的好處會多於風險。

絕大部分國會議員拒絕周受資的說法，直指TikTok危害國家安全、侵犯隱私，損害青少年心理健康，並導致一些年輕人死亡。

多名議員在聽證會上提及抖音對兒童的影響，擔憂抖音向青少年推薦的視頻內容可能影響心理健康，包括涉及自殺、自殘或飲食失調等的內容，此外還有一些惡作劇或惡意挑戰的視頻，很容易導致青少年和兒童不分輕重，傷害自己和他人。

周受資回應說，抖音近幾個月已新增部分功能，為年輕用戶提供額外保護，包括給18歲以下的用戶設置每天60分鐘的使用時限，不過有議員稱，此功能不夠嚴格，很多年輕人仍可越過此限制。

在聽證會舉行前數小時，中國商務部反對美國強制出售TikTok，這使得今次聽證會變得更加複雜。部分議員提到了中國反對出售TikTok 的聲明，證明是中國對該公司施加影響的證據。

華盛頓特區共和黨議員羅傑斯。(美聯社)

主持聽證會的眾議院能源和商業委員會主席、華盛頓特區共和黨議員羅傑斯(Cathy McMorris Rodgers)甚至直指，「我們不相信TikTok會接受美國價值觀，TikTok 一再選擇了更多控制、更多監視和更多操縱的做法，這個平台應該被禁止。」她更稱抖音是中共用來監控美國民眾的武器。

抖音聲明：聽證會譁眾取寵

TikTok發言人其後發出聲明，指聽證會根本是政治上的譁眾取寵。