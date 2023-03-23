WSJ：不再以美為首 中國開始扮演世界強權

中國國家主席習近平 此次莫斯科之行對今後世界格局的變化定下基調，他與普亭的會面將對世界今後發展帶來深遠影響。

華爾街日報(WSJ)的評論指出，中國一改過去不捲入任何與已無關衝突的政策，開始扮演世界強權角色，北京 正表現出新的自信，要在全球事務擁有更大的發言權。這正是習近平一直所說的「大國擔當」。

中國已從三年多的「新冠清零」孤立狀態走出來，向世界表明其所擁有的軍事及經濟影響力，可以按照自己的利益重塑世界；早前成功斡旋沙烏地阿拉伯與伊朗恢復外交關係，在讓世界感到震動之餘也證明了自己的能量。

中國現在更進一步高調介入俄烏衝突，先是公布12點和平倡議，再是「習普會」，更有可能安排習近平與烏克蘭總統澤倫斯基視訊會晤，這標誌著它在全球事務的作用進入了一個新階段。

北京現在釋出的信息是，中國不再有義務遵守以美國為首的全球秩序。習近平訪俄期間重申，「以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序」；他月初在發表全球文明倡議時，更不點名警告某些國家「不要將自己的價值觀或模式強加於人」，正是這種體現。

習近平尖銳的言辭反映出一種信念，即中國可以作為西方的對立面。他希望世界各國，尤其是南半球國家認識到，中國能夠經受住以美國為首西方秩序的威脅及欺凌。

北京經常將美國描述為虛偽及自私，只想阻止中國崛起，這在發展中國家中獲得了相當大的認同及支持。

史丹福大學 國際問題研究所研究員馬斯托(Oriana Skylar Mastro)指出，雖然美國為首的西方國家認為中國的說法站不住腳，但在發展中國家尤其受用。特別是「美國凡事只是訴諸軍事干預，而中國則是和平締造者」這樣的一種說法，也開始獲得認同。

習近平的努力，會否讓北京在全球舞台上發揮與華盛頓相似的作用，還有待觀察。馬斯托認為，北京並不一定要透過維護世界和平來促進自己的利益，它只須在美國以軍事力量為主導的世界裡，將自己定位為正義的力量便已足夠。