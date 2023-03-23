WSJ：不再以美為首 中國開始扮演世界強權
中國國家主席習近平此次莫斯科之行對今後世界格局的變化定下基調，他與普亭的會面將對世界今後發展帶來深遠影響。
華爾街日報(WSJ)的評論指出，中國一改過去不捲入任何與已無關衝突的政策，開始扮演世界強權角色，北京正表現出新的自信，要在全球事務擁有更大的發言權。這正是習近平一直所說的「大國擔當」。
中國已從三年多的「新冠清零」孤立狀態走出來，向世界表明其所擁有的軍事及經濟影響力，可以按照自己的利益重塑世界；早前成功斡旋沙烏地阿拉伯與伊朗恢復外交關係，在讓世界感到震動之餘也證明了自己的能量。
中國現在更進一步高調介入俄烏衝突，先是公布12點和平倡議，再是「習普會」，更有可能安排習近平與烏克蘭總統澤倫斯基視訊會晤，這標誌著它在全球事務的作用進入了一個新階段。
北京現在釋出的信息是，中國不再有義務遵守以美國為首的全球秩序。習近平訪俄期間重申，「以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序」；他月初在發表全球文明倡議時，更不點名警告某些國家「不要將自己的價值觀或模式強加於人」，正是這種體現。
習近平尖銳的言辭反映出一種信念，即中國可以作為西方的對立面。他希望世界各國，尤其是南半球國家認識到，中國能夠經受住以美國為首西方秩序的威脅及欺凌。
北京經常將美國描述為虛偽及自私，只想阻止中國崛起，這在發展中國家中獲得了相當大的認同及支持。
史丹福大學國際問題研究所研究員馬斯托(Oriana Skylar Mastro)指出，雖然美國為首的西方國家認為中國的說法站不住腳，但在發展中國家尤其受用。特別是「美國凡事只是訴諸軍事干預，而中國則是和平締造者」這樣的一種說法，也開始獲得認同。
習近平的努力，會否讓北京在全球舞台上發揮與華盛頓相似的作用，還有待觀察。馬斯托認為，北京並不一定要透過維護世界和平來促進自己的利益，它只須在美國以軍事力量為主導的世界裡，將自己定位為正義的力量便已足夠。
上一則
新規上路…肝臟移植2富州暴增 7窮州反跌 器官浪費新高
下一則
FB留言