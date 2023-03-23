習近平提共同推動「百年變局」普亭：我同意

中國國家主席習近平(右二)22日結束訪俄，他在啟程返國前與前往送別的俄國總統普亭(左二)商定，要一起推動百年未遇之變局，聯手對抗西方國家主導的國際秩序。(美聯社)

軍援未明 已替普亭 「打強心針」

中國國家主席習近平 22日結束對俄羅斯的國事訪問，搭機返回北京，在此之前他向俄國 總統普亭表示，百年未遇之變局即將來臨，願與普亭一起推動變局，而普亭答以「我同意」，再以「請保重，親愛老友」與習道別；西方媒體指出，習近平雖未公開允諾以武器援俄，但已替普亭打了強心針。

英國媒體報導，習近平的專機22日晨由莫斯科伏努科沃(Vnukovo)國際機場起飛，現場有儀隊演奏中、俄國歌送行。

普亭率俄國文武官員21日再與習近平率領的中方高級官員於克里姆林宮舉行閉門會談，排場之奢華旨在凸顯習近平三天訪俄行程有多重要；在荷蘭海牙的國際刑事法院向普亭發出逮捕令之後，習之到訪向普亭表達了堅定的政治支持。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)表示，習近平訪俄備受矚目，這次精心彩排的訪問讓他與普亭並肩而立，除顯示中、俄團結之外，顯然也打了包括美國等幫助烏克蘭抵禦俄國侵略的西方國家的臉，兩人的共同聲明強調「尊重各國合理的安全顧慮」。

習訪俄是「縝密表演」

外界瞧出習近平這次訪俄，是縝密的表演，旨在擘畫以美國為首的北約組織(NATO)、西方聯盟，現已遇到反制力量。俄國去年就宣布，要與中國建立新的「和平世界秩序」；在克宮宏大富麗的廳堂，兩人步上紅毯走向彼此，在中間點握手，向外界釋出不容誤會的訊息。

習、普對烏克蘭公開發出的訊息，是呼籲和平，按中國2月空洞的計畫去做，但美國及盟國均已駁斥、奚落為拖延戰術，內容並未要求俄軍撤出烏克蘭。

白宮國安會發言人柯比(John Kirby)談論中方方案時指出，此時停火，僵持在兩軍現有的界線，基本是想讓普亭取得必要的時間空間，再裝備、增兵，彌補資源的消耗。

習、普兩人同意，俄烏戰爭應透過對話解決，但並未提出框架或細節，以推動和平；習重申北京的官方立場，即中國在俄烏戰爭的立場是「不偏不倚」。

普亭與習近平在克宮密室會商同意了什麼，接下來數日依然是全世界極感興趣的話題；習近平雖展現對普亭的堅定支持，卻未提到中國同意提供武器，就離開俄國。