習近平告訴普亭：讓我們共同推動百年變局

中國國家主席習近平(左)21日晚間在莫斯科向俄羅斯總統普亭(右)道別。Getty Images

外電報導，中國國家主席習近平 21日晚間在莫斯科向俄羅斯總統普亭 道別時說，「（當今全球局勢）這是百年變局之一部分，我們共同來推動」。報導說，這句話勢必會在西方國家敲響警鐘。

影片來源：youtube/The Telegraph

這項來自英國每日郵報的報導還提到，習近平作上述表態後，普亭（Vladimir Putin）回應「我同意」。接著，習近平緊握著普亭的手說「請保重，親愛的朋友」；普亭則祝他「一路平安、一路順風」。

根據報導畫面，習近平和普亭在莫斯科時間21日深夜步出克里姆林宮，兩人在門口道別時，說出了上述的對話。

習近平已於美東時間今天上午2時過後飛離莫斯科，準備返回中國。在此之前，他與普亭21日簽署「中華人民共和國和俄羅斯聯邦關於深化新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明」。

聲明指出，俄方歡迎中方願為通過政治外交途徑解決「烏克蘭 危機」發揮積極作用，歡迎「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」文件中闡述的建設性主張。

雙方指出，解決「烏克蘭危機」必須尊重各國合理安全關切並防止形成陣營對抗、「拱火澆油」。而「負責任的對話」是穩步解決問題的最佳途徑。雙方反對任何未經聯合國安理會授權的單邊制裁。