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普亭：中國和平方案可做停戰基礎 但西方與烏未準備好

記者顏伶如／綜合報導
中國國家主席習近平21日下午，在莫斯科克里姆林宮與俄國總統普亭會談。會談後，兩國領袖共同簽署兩份聯合聲明。(Getty Images)
中國國家主席習近平21日下午，在莫斯科克里姆林宮與俄國總統普亭會談。會談後，兩國領袖共同簽署兩份聯合聲明。(Getty Images)

中國國家主席習近平與俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)21日在莫斯科會面，討論內容包括俄烏戰爭與中俄關係。普亭指出，中國提出的和平方案可以做為停戰基礎，但這套方案若要持續推動，必須西方國家與基輔也都做好準備。

習近平與普亭21日下午在克里姆林宮會談後簽署「深化新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明」，強調通過和談解決烏克蘭危機，不過沒有跡象顯示雙方在烏克蘭議題上獲得突破。

在克里姆林宮的高峰會談結束後，普亭與習近平出席聯合記者會上時說：「中國和平計畫的許多條款，可以拿來做為解決烏克蘭衝突的基礎，只要西方國家與基輔也都做好準備。」普亭接著說，但到目前為止，還沒有看到對方做好準備。

習近平在聯合記者會上說，中國政府支持和平與對話，中國站在「歷史的正確一方」。他表示，對於烏克蘭衝突，中國處於公正立場(impartial position)。

中國2月24日公布「政治解決」烏克蘭危機的12點立場，內容包括尊重各國主權、呼籲停火止戰、促進和平談判等，但未明確呼籲俄羅斯撤離烏克蘭。烏克蘭方面則堅持，展開任何對話的先決條件就是俄軍必須全面撤出烏克蘭領土。英國廣播公司(BBC)報導，目前並無跡象顯示俄羅斯將撤離烏克蘭。

普亭也對媒體指出，如果英國提供武器給烏克蘭，例如含有貧化鈾(depleted uranium)的穿甲彈，莫斯科必定做出回應。

他說，英國宣布不但將提供坦克車給烏克蘭，還將提供貧鈾彈，「我想強調的是，如果所有狀況都發生了，到時候俄羅斯就會做出回應。整體西方國家已經開始使用具有核子零件的武器。」

英國國防大臣戈爾迪(Annabel Goldie)20日表示， 英國將提供給烏克蘭挑戰者2型主戰坦克(Challenger 2)，還會提供含有貧鈾的穿甲彈。

英國化武專家布瑞頓-高登(Hamish de Bretton-Gordon)說，普亭指稱西方國家提供含有核子零件的武器給烏克蘭「完全在胡說」、「絕對錯誤」。布瑞頓-高登說，貧化鈾無法做為核子燃燒或變成核子武器，普亭「只是想說服習近平給他武器，讓西方國家民眾感到害怕，覺得他可能讓戰事升級到動用核武」。

烏克蘭 普亭 英國

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