習訪俄之際…日相岸田閃電密訪基輔 俄轟炸機飛日本海

在中國國家主席習近平訪俄同時，日本首相岸田文雄未事先公開下，閃電式訪問基輔，與烏克蘭總統澤倫斯基會談。(美聯社)

中國國家主席習近平訪俄羅斯 之際，日本 首相岸田文雄21日抵達烏克蘭 訪問。據日本共同社21日報導，外務省表示，岸田在首都基輔與總統澤倫斯基會談，直接表達對烏合作以及決不動搖的支持。在岸田開始訪問烏克蘭之際，俄羅斯國防部發布聲明稱，兩架俄羅斯戰略轟炸機在日本海上空飛行7個多小時，恐嚇意味濃厚。

這是俄羅斯去年2月進攻烏克蘭以來岸田首次訪烏。報導指，為確保安全，此行事先沒有對外公布，岸田直接從訪問地印度前往烏克蘭。日本首相秘密訪問外國的做法極其罕見。岸田文雄是最後一位親訪烏克蘭的七大工業國集團(G7)領袖。日方為避免行程過早曝光，先安排岸田搭乘包機而非政府專機抵達波蘭，且僅有少數人隨行，之後再轉搭火車赴烏，行程保密到家。

報導指，岸田訪烏後22日赴烏鄰國波蘭並舉行首腦會談，23日早晨返國。岸田考慮通過G7峰會向國際社會展現G7團結、堅持對俄制裁以及支援烏克蘭的態度。

烏克蘭外交部21日歡迎日本首相岸田文雄到訪基輔，讚許他的「歷史性」訪問是傳達對烏克蘭支持的重要展現，「我們感激日本的強力支持，及其對於我國未來勝利的貢獻」。

岸田抵烏後造訪基輔州布查鎮，俄軍被控在占領當地三周期間屠殺平民。日本媒體報導，岸田在布查鎮的教堂獻花，向被俄軍殺害的罹難者致哀。日媒報導，岸田是當地時間上午9時過後搭乘火車從波蘭東南部的普瑟米斯(Przemysl)出發，花近10小時抵達基輔。

日本已金援烏克蘭超過70億美元，並收容2000多名流離失所的烏克蘭人，協助安置並提供就業和教育。這對素來以嚴格移民政策聞名的日本實屬罕見。

同時，路透報導，俄羅斯說，兩架戰略轟炸機在戰鬥機的護航下進行了「有計畫的飛行」。俄國國防部表示，這次飛行嚴守國際法，並且是在中立水域上空進行。

俄羅斯的戰略轟炸機能夠攜帶核武，定期在北極地區、北大西洋和太平洋的國際水域上空飛行，以展現實力。俄羅斯最近這次飛行的時機似乎比往常更有針對性，因為岸田文雄訪問基輔。