習普會展現對抗西方力量 凸顯美中矛盾

中國國家主席習近平21日在莫斯科克里姆林宮與俄國總統普京會談,隨後兩國領袖與各自代表團舉行大範圍會談。(Getty Images)

中國國家主席習近平 20日前往俄羅斯 進行為期三天的訪問,與俄羅斯總統普亭 展現兩國「友誼無上限」,對抗西方的力量,進一步凸顯並加深美中矛盾。

美國廣播公司(ABC)習近平和普亭從會面前就不斷高調展示兩人友誼,互稱「親愛的好朋友」,且相互吹捧兩國的戰略夥伴關係和對西方的不滿。兩人譴責以美國為首的地緣政治秩序,且為兩國提出的多極世界(Multipolar World)願景,贏得支持,尤其是發展中國家。

峰會上,兩人重申中俄間的緊密關係,且表明在挑戰美國及其民主盟友領導的世界秩序方面的共同利益。習近平指出,莫斯科和北京間的「政治互信」和「共同利益」在持續加深和倍增。習近平也指出,兩國間的「政治互信」和「共同利益」在持續加深。

華爾街日報報導,在西方強力制裁下,中國已成為俄羅斯重要經濟命脈,也表示會努力加強加強商業和金融聯繫。

捍衛民主基金會(Foundation for Defense of Democracies)軍事與政治權力中心(Center on Military and Political Power)主任鮑曼(Brad Bowman)指出,「中國和俄羅斯比起1950年代,如今更加團結。」

且儘管在烏克蘭戰爭上,習近平將中國立場定位為和平使者,呼籲停火,但西方國家卻對此說法嗤之以鼻,認為在短時間之內,兩國為了自身利益,都不會對談判展現出濃厚興趣。

國務卿布林肯(Antony Blinken)20日指出,北京這種鴿派說法只是個幌子,「充其量只是個拖延戰術」或企圖「助長不公平結果」,反而能讓俄羅斯進一步鞏固在烏克蘭的地位。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比(John Kirby)直言,中國在烏俄衝突起因說法完全與俄羅斯一致,美國政府認為兩國領導人的會晤,不會對普亭的烏克蘭侵略政策產生重大影響。他說:「我覺得今日的會面,不會讓我們對戰爭很快就會結束,抱有很大的期待。」

美國廣播公司報導,拜登政府稱習近平和普亭這次峰會會衝擊美中關係,強調會密切關注這次訪問,觀察中國是否有對俄羅斯提供軍事援助的打算。若習近平出手軍援,恐改變烏克蘭戰爭的事態,讓美中之間的緊張局勢沸騰到危險局面。