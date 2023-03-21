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習近平會俄羅斯總理 米舒斯京強調「俄中技術主權」

記者陳政錄／即時報導
在與俄羅斯總統普亭進行再次會談前，中國國家主席習近平(左)21日先和俄羅斯總理米舒斯京進行會晤。（取材自俄羅斯駐華大使館官方微博）
在與俄羅斯總統普亭進行再次會談前，中國國家主席習近平(左)21日先和俄羅斯總理米舒斯京進行會晤。（取材自俄羅斯駐華大使館官方微博）

中國國家主席習近平20日抵達俄展開國事訪問，21日和俄羅斯總理米舒斯京舉行會晤。據俄羅斯駐華大使館發布訊息，米舒斯京特別強調俄中在高技術領域的合作，包括航空製造、機械製造、機床製造、航天研究等，認為擴大創新對話將加強俄中技術主權。

習近平20日抵達俄羅斯後，先和俄羅斯總統普亭舉行會見，當時習近平重申，中方願繼續為推動政治解決烏克蘭問題發揮建設性作用，普亭則回應說，歡迎中方為此發揮建設性作用。接著，兩人表示期待21日再次會談，規劃未來一個時期中俄全面戰略協作夥伴關係新藍圖。

而在習近平與普亭再次會談前，綜合中國央視和俄媒報導，習近平車隊於21日上午抵達俄羅斯聯邦政府大樓，米舒斯京在門口迎接，兩人先舉行了會晤。

據俄羅斯駐華大使館，米舒斯京表示，今天將在克里姆林宮舉行俄中領導人會晤，並計劃在會晤期間達成多項與到2030年俄中合作發展相關的重要決定。他請習近平轉達自己對李強當選中國國務院總理表達的祝賀。

會晤時，米舒斯京特別強調俄中高技術領域的合作，包括航空製造、機械製造、機床製造、航天研究等，還有旨在製造創新產品和提供服務的端到端技術。

他說，相信擴大創新對話將加強俄中技術主權，並表示會優先注重投資合作。

米舒斯京還提到，俄中涵蓋天然氣、石油和石油產品、煤炭、電力和「平能」核能在內的所有領域的能源合作關係也具有戰略意義，另兩國在農業領域首先注重保障糧食安全，俄羅斯和中國支持將保障從俄羅斯西伯利亞和遠東地區向中國市場供應糧食、豆類和油料作物的「新陸上糧食走廊」項目。

俄羅斯 習近平 普亭

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