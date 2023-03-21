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普亭克宮喜迎「好友」習近平 稱對烏俄談判持開放態度

編譯陳韻涵／綜合20日電
俄羅斯因入侵烏克蘭遭西方國家制裁後，中國國家主席習近平(左)20日訪問莫斯科，受到俄總統普亭的歡迎。(美聯社)
俄羅斯因入侵烏克蘭遭西方國家制裁後，中國國家主席習近平(左)20日訪問莫斯科，受到俄總統普亭的歡迎。(美聯社)

中國國家主席習近平20日抵達莫斯科，進行三天的國事訪問；俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)當天在克里姆林宮熱烈歡迎習近平，對意圖在俄烏戰爭中孤立莫斯科的西方國家釋出強烈訊息；習近平連任國家主席以來首次出訪，展現和事佬姿態，將與普亭召開峰會，談及北京提出的烏克蘭和平方案，但專家分析，習近平實則挑撥歐美國家。

俄軍入侵烏克蘭迄今逾13個月，荷蘭海牙國際刑事法院(ICC)法官17日對普亭及俄國負責兒童權益的官員發布逮捕令，指控兩人犯下戰爭罪，且須對這場戰爭中非法將烏克蘭兒童送到俄國的行為負責。

ICC對普亭發布戰爭罪逮捕令三天後，普亭在克宮歡迎習近平到訪，兩人微笑握手，互稱好友並恭維對方；普亭祝賀習近平連任，希望強化兩國關係，形容習近平此行是深化「友誼無上限」的契機。

普亭說，「中國近年發展快速，引起全球好奇，我們甚至有點羨慕。」習近平報以微笑。

俄樂見北京和平提議

普亭樂見中國對於烏克蘭衝突的和平，並表示俄國對談判抱持開放態度。

普亭說：「我們將討論相關議題，包括我們極其尊重的建議，我們在國際領域的合作，無疑協助強化全球領袖與多元化的基本原則。」 

美聯社分析，中國視俄國為重要的油氣供應國，也是聯手對抗美國主導國際事務與懲罰其人權紀錄的夥伴。

中俄都是聯合國安理會的常任理事國，近期舉辦聯合軍演；美方指中國考慮提供俄軍武器對抗烏克蘭，但無證據。

將簽署經濟合作協議

莫斯科與北京政府都譴責華盛頓試圖孤立兩國，在中俄挑戰地區與全球領導權時阻礙其發展。

全世界逐漸多元發展，美國及其盟友難以打造對抗普亭的反對陣線，儘管聯合國141個會員國於俄軍侵烏一周年投票譴責莫斯科，但印度、中國、南非等國缺席，許多非洲國家也避免公開批評俄國。

習近平說：「我們希望中俄之間的戰略夥伴關係將主持國際公正與正義，推動兩國共榮發展。」

克宮發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)表示，中俄領袖會談四個半小時，共進工作午餐與晚宴，餐點包括海鮮拼盤與櫻桃醬烤鹿肉等，普亭對習近平詳細說明俄軍在烏克蘭的行動，21日將討論更多議題。

克宮表示，習近平此行聚焦強化雙邊關係，兩國領袖預定簽署十多項協議，包括今起至2030年的經濟合作協議。

專家：習實則挑撥歐美

美聯社指出，對普亭而言，習近平訪俄展現中俄夥伴關係的威望與外交進展，打臉西方孤立俄國的努力；德國之聲則引述「奧地利歐洲與安全政策研究所」(AIES)所長維莉娜‧查卡洛娃(Velina Tchakarova)的說法報導，中國表面上在全球衝突中樹立調解人的形象，實則挑撥歐美國家。

然而，俄烏雙方正積極備戰，無意準備進行和談。華爾街日報報導，習近平計畫在會晤普亭後，與烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)視訊會談；澤倫斯基歡迎中方對區域和平的努力，但堅持俄軍退出所有占領區。

普亭 習近平 烏克蘭

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