普亭沒因「討好」習近平壞了規矩 克宮晚宴前才露面

中國國家主席習近平(中)乘專機抵達俄羅斯首都莫斯科，俄副總理切爾尼申科(右)到場迎接。(新華社)

中國國家主席習近平 20日抵達俄羅斯 展開國事訪問，俄羅斯總統普亭 雖然高興好朋友來訪，但也一切照規矩來，沒有特別前往機場親迎習近平，直到在克里姆林宮(Kremlin)舉行的晚宴前才露面。

許多觀察家認為，俄羅斯對烏克蘭的侵略，讓俄羅斯更加疏遠西方國家，依賴中國的支持，不過普亭這次並沒有為討好習近平而壞了規矩。

根據俄羅斯對來訪政要的標準禮儀，在機場迎接政要是由低級別內閣官員負責。這次受命前往莫斯科伏努科沃國際機場(Vnukovo International Airport)迎接習近平的到來的則是副總理切爾尼申科(Dmitry Chernyshenko)；另一方面，普亭則是一切事務照常進行。

習近平抵達莫斯科後，於當地時間20日下午，在克里姆林宮會見普亭，兩人見面後熱情握手並合影。

儘管普亭沒有為習近平打破禮節，但在克里姆林宮舉行的晚宴前，卻是大力讚揚習近平，稱讚中國在習近平領導下，取得巨大的飛躍成就「甚至引起了嫉妒」，成功讓習近平臉上出現笑容。

習近平也回應，稱讚俄國在普亭領導下，發展繁榮進步；直言確信普亭明年總統選舉，能得到俄國人民的支持。不過普亭尚未宣布有意參選。

在兩人會面之前，人民日報特別發表一篇普亭的文章，他說習近平這次訪問是場劃時代事件，提供了絕佳機會讓他能和親密老朋友見面；他還詳細描述兩人2010年的第一次會面場景，並補充說他和習近平已經會面過約40次，甚至還引用孔子的話說：「有朋自遠方來，不亦樂乎。」

國際刑事法院(International Criminal Court)日前針對俄羅斯涉嫌綁架烏克蘭兒童而對普亭發出逮捕令，儘管莫斯科並不承認該組織的管轄權，但這仍對普亭帶來不小的壓力。習近平這次來訪，可以說是幫普亭推了一把。

分析師指出，西方的制裁，會讓俄國愈來愈依賴中國。