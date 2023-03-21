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「昔喊共同富裕 今街道破爛」邊界黑河市凸顯中俄分歧

編譯潘勛／綜合20日電
中國在黑龍江黑河市闢建一個自由貿易區，圖為一列火車經過自貿園區大門。(新華社)
中國在黑龍江黑河市闢建一個自由貿易區，圖為一列火車經過自貿園區大門。(新華社)

中國國家主席習近平20日赴莫斯科與俄羅斯總統普亭舉行高峰會，用意是想展現兩國「友誼無上限」，但表相之下，中俄政經、文化及歷史實有裂痕，無上限的關係辦不到，這一點由兩國邊界的黑河市就能一覽無遺。

位於黑龍江省、原名璦琿的黑河市經兩國投資多年，用意是想打開大門，走向共同富裕、親密合夥，但華爾街日報報導，如今市內街道破爛、野狗遊蕩、店面空空，更讓人想起的是美國沒落的鐵銹帶；市內的國際貿易中心為三層樓購物建築群，一度人氣暢旺，俄國購物者來此找皮草、皮衣及鞋子，但如今只有一樓半數店面開門營業。

少數留下來的店東之一、47歲的楊文(音譯)表示，人們窮得連兩個子兒叮噹響都沒有。過去三年為防疫而關閉邊界，俄國客人消失，楊文的生意只剩把俄羅斯套娃賣給零星的中方觀光客。目前邊界雖有望重啟，但並未帶來希望；黑河商店門面都有俄文及中國字，但沒幾個老闆相信俄國人有錢可花，原因在俄烏戰爭，俄國遭西方制裁。

幾十年來，中方大致加力出口到美、歐及日本；中俄貿易去年成長逾30%，來到13兆元人民幣(約1890億美元)，但由美中海關數據可知，那只約美中進出口商品總值的四分之一。北京、上海等中國較富裕城市屯貨的日本清酒、澳洲牛肉，比俄國伏特加及魚子醬都要多。

中國及西方安全專家表示，俄國想打斷國際秩序，手段包括動武。中國利用國際現況才來到今天經濟地位，居然也求改變國際現況，促進自己利益，兩國想通力合作更形棘手。

中俄經濟很多方面來看極為互補，俄國出口天然資源給中國以推動中方的工業經濟，中國則賣俄國消費者需求的商品；能源方面特別如此，俄烏戰爭爆發以來，中方大買石油天然氣，幫俄國撐過西方制裁。

但中俄交往歷史很長，時有戰爭，留下互不信任的遺緒；黑河市就有博物館，專門紀念館方聲稱的俄軍侵略、欺壓中國人。館方警衛表示，俄國公民不得入內，以免他們覺得冒犯。

館內有個展覽內容，敘述俄國人1900年在該區殺戮數千中國人，透過擴音機，有人講述中俄關係今天和平，但中國人要提神戒備，「不能忘記這段歷史，落後就要挨打」。

前俄國央行官員普洛科潘科(Alexandra Prokopenko)指出，俄國高層喜歡強調俄中戰略合作來到史無前例，但事實上這種合作只讓莫斯科更形依賴北京。

華爾街日報報導指出，西方國家官員和分析人士將仔細觀察習近平在莫斯科訪問期間的談話用詞，以了解中國打俄羅斯甚麼主意，但中俄經濟關係出現裂痕卻已明顯可見。

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