中非礦場遭襲擊 中公民9死2傷 習喊嚴懲兇手

中非共和國(Central African Republic)班巴里鎮(Bambari)附近一座礦場，19日遭到武裝分子襲擊，造成中國公民九人死亡、兩人受傷，中國國家主席習近平 獲悉這起不幸消息後，表達必須嚴懲兇手的堅定立場，當地政府將矛頭指向叛亂組織所為，但叛亂組織卻指稱俄羅斯 華格納(Wagner)傭兵集團才是真正的兇手。

根據報導，距離班巴里鎮約15哩的一座中資企業金礦，於當地時間19日遭到武裝分子襲擊，造成至少九名中國公民死亡以及兩人受傷的不幸，中國外交部隨後在官網發布聲明表示，國家主席習近平高度重視並作出指示，要求全力救治傷患、做好善後並依法嚴懲兇手，以確保中國公民安全。

攻擊事件發生後第二天，班巴里鎮鎮長馬奇帕塔(Abel Matchipata)證實，「昨天早上5時左右，我們聽到開槍聲音，不久後，得知是中資礦場遭到襲擊。」馬奇帕塔同時將兇手指向當地叛亂組織「愛國者改革聯盟」(Coalition of Patriots for Change，CPC)，據了解，CPC於2020年總統大選前成立，而且是反對現任總統圖瓦德拉(Faustin-Archange Touadéra)的武裝叛軍。

但這項指控，已遭到CPC否認，並表示俄羅斯華格納傭兵集團才是真正的幕後兇手，對此，華格納集團尚未發表評論。

由於中非共和國境內礦產資源豐富，招來各方勢力覬覦，並合力協助政府軍平息武裝叛軍「愛國者變革聯盟」，其中中國和俄羅斯近年積極部署非洲大陸，投資 巨額資金開發礦產資源，以期與歐美大國相互抗衡。

根據美聯社報導，中非共和國境內礦場幾乎由中資企業獨攬，不過近年來發生多起流血事件，2020年因為當地居民反對一家中資經營的礦場，爆發流血衝突，導致兩名中國公民死亡。

因此班巴里鎮攻擊事件發生後，中國外交部透過聲明呼籲其公民「盡快離開高風險地區」，強調「整個中非共和國，除首都班基(Bangui)外，在安全風險方面皆已列為紅色(極高)警戒。」