我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

連收免費Uber Eats吃到怕 洛杉磯居民懷疑動機

G7唯一未訪烏克蘭的領導人 日相岸田文雄秘訪基輔

中非礦場遭襲擊 中公民9死2傷 習喊嚴懲兇手

記者俞仲慈／綜合20日電

中非共和國(Central African Republic)班巴里鎮(Bambari)附近一座礦場，19日遭到武裝分子襲擊，造成中國公民九人死亡、兩人受傷，中國國家主席習近平獲悉這起不幸消息後，表達必須嚴懲兇手的堅定立場，當地政府將矛頭指向叛亂組織所為，但叛亂組織卻指稱俄羅斯華格納(Wagner)傭兵集團才是真正的兇手。

根據報導，距離班巴里鎮約15哩的一座中資企業金礦，於當地時間19日遭到武裝分子襲擊，造成至少九名中國公民死亡以及兩人受傷的不幸，中國外交部隨後在官網發布聲明表示，國家主席習近平高度重視並作出指示，要求全力救治傷患、做好善後並依法嚴懲兇手，以確保中國公民安全。

攻擊事件發生後第二天，班巴里鎮鎮長馬奇帕塔(Abel Matchipata)證實，「昨天早上5時左右，我們聽到開槍聲音，不久後，得知是中資礦場遭到襲擊。」馬奇帕塔同時將兇手指向當地叛亂組織「愛國者改革聯盟」(Coalition of Patriots for Change，CPC)，據了解，CPC於2020年總統大選前成立，而且是反對現任總統圖瓦德拉(Faustin-Archange Touadéra)的武裝叛軍。

但這項指控，已遭到CPC否認，並表示俄羅斯華格納傭兵集團才是真正的幕後兇手，對此，華格納集團尚未發表評論。

由於中非共和國境內礦產資源豐富，招來各方勢力覬覦，並合力協助政府軍平息武裝叛軍「愛國者變革聯盟」，其中中國和俄羅斯近年積極部署非洲大陸，投資巨額資金開發礦產資源，以期與歐美大國相互抗衡。

根據美聯社報導，中非共和國境內礦場幾乎由中資企業獨攬，不過近年來發生多起流血事件，2020年因為當地居民反對一家中資經營的礦場，爆發流血衝突，導致兩名中國公民死亡。

因此班巴里鎮攻擊事件發生後，中國外交部透過聲明呼籲其公民「盡快離開高風險地區」，強調「整個中非共和國，除首都班基(Bangui)外，在安全風險方面皆已列為紅色(極高)警戒。」

俄羅斯 習近平 投資

上一則

德桑提斯談川普 「沒興趣參與馬戲」 批白艾榮忽視紐約治安犯罪

下一則

普亭沒因「討好」習近平壞了規矩 克宮晚宴前才露面

延伸閱讀

中非礦場襲擊9名公民喪生 中國外交部要求嚴懲兇手

中非礦場襲擊9名公民喪生 中國外交部要求嚴懲兇手
NBA／小將里夫斯狂轟35分創新高 隻手率湖人拆穿魔術

NBA／小將里夫斯狂轟35分創新高 隻手率湖人拆穿魔術
中非共和國礦坑驚傳「遭武裝分子襲擊」9中國公民死亡

中非共和國礦坑驚傳「遭武裝分子襲擊」9中國公民死亡
入圍奧斯卡53次 91歲配樂大師再拚最高齡得獎紀錄

入圍奧斯卡53次 91歲配樂大師再拚最高齡得獎紀錄

熱門新聞

中國億萬富翁郭文貴。(本報檔案照)

郭文貴詐騙10億元被捕 購豪宅、名車、遊艇長這樣

2023-03-15 13:00
MQ-9無人機。(美聯社資料照)

俄戰機黑海上空撞毀美軍無人機 白宮譴責魯莽

2023-03-14 16:36
由於一天內被提走百億元存款，聯邦果斷宣布Signature銀行倒閉。(美聯社)

「1天被提領百億、主管錯愕」Signature銀行倒閉細節曝光

2023-03-14 00:22
流亡美國的中國富商郭文貴15日在紐約豪宅遭聯邦調查局探員逮捕。（路透）

曾指馬英九被中國掌控 郭文貴被起底還有這些猛料…

2023-03-16 13:25
據外電報導，交通部草擬了一份禁止赴美中國航班飛越俄羅斯領空的命令提交給白宮官員，目前還在審議中。（新華社）

美擬禁赴美中航班飛越俄領空 這幾個航班將受影響

2023-03-18 07:37
日本社會擁抱「分居婚姻」，夫妻兩人分開居住，可以維持自己的生活和社交方式。(Pexels)

快看世界／日本流行「分居婚姻」 不與配偶同住

2023-03-15 12:17

超人氣

更多 >
出現這6個跡象 你家洗衣機就該換了

出現這6個跡象 你家洗衣機就該換了
業內揭密：在餐廳吃到的這5類食品 通常是買現成的

業內揭密：在餐廳吃到的這5類食品 通常是買現成的
56秒影片曝光 習近平專機抵俄 立即與普亭1對1會談

56秒影片曝光 習近平專機抵俄 立即與普亭1對1會談
12星座「本周運勢+幸運色」全解析 這星座有好人緣助攻

12星座「本周運勢+幸運色」全解析 這星座有好人緣助攻
普亭願討論中方和平方案 美關切：現在停火是認可俄占領

普亭願討論中方和平方案 美關切：現在停火是認可俄占領