川普預告聲稱周二將被捕 號召支持者「抗議，奪回國家」

前總統川普18日透過社媒平台發文透露，他即將於21日被捕，並呼籲支持者抗議示威。圖為當天下午他在奧克拉荷馬圖耳沙市拳擊賽現場現身。(美聯社)

前總統川普 18日上午在其社群媒體平台Truth Social發文聲稱，他即將於21日被捕，呼籲支持者「抗議，奪回我們的國家！」。目前紐約法院大陪審團正持續聽取證人證詞，調查川普涉嫌於2016年總統大選前，向成人片女星「暴風女」丹尼爾斯(StormyDaniels)支付封口費的案件，已近尾聲。

川普(左)與艷星丹尼爾斯。(取自MySpace.com)

川普恐成史上第二位被捕總統

若川普被捕，將成為繼1876年第18任總統格蘭特(Ulysses Grant)因騎馬速度過快被警察攔下逮捕之後，美國首位被控罪的前總統。格蘭特當年在華府「飆馬車」被攔下並被銬上手銬，後來以罰款20元獲釋，未被控罪和起訴。

川普的律師內切萊斯(Susan Necheles)和發言人表示，川普發文時並未直接了解任何逮捕時間，只是基於媒體報導；他們表示，「川普正確強調了他的清白和我們不公正的制度被當成武器」。

川普發文寫道：「遙遙領先的共和黨候選人和美國前總統，將於下周二被捕。抗議，奪回我們的國家！」

前總統川普18日透過社媒平台發貼透露，他即將於21日被捕，並呼籲支持者抗議示威。圖為他在社媒Truth Social的貼文。(路透)

麥卡錫 質疑起訴有政治動機

幾小時後，川普另向支持者發出募款電郵。共和黨籍眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)隨即在推特發文，呼籲調查聯邦政府資金是否被用於「出於政治動機的起訴」。麥卡錫的表態，無疑威脅了正在調查川普封口費案的曼哈頓地區檢察官 白艾榮(Alvin Bragg)。

檢方還未告知何時起訴

白艾榮辦公室拒絕置評。檢方過去確曾表示可能快要起訴川普。知情人士向紐約時報表示，檢方並未告知川普律師何時會起訴；此外，至少還有一名證人要為此案作證，代表大陪審團尚未對起訴事宜投票，21日逮捕川普的可能性不大。

然而，川普發文敦促支持者「抗議並奪回國家」，與他在2021年1月6日國會暴亂前幾週上網發布煽動性信息的作法，明顯相似。執法當局正設法為這場空前起訴美國前總統案可能造成的公共安全後果，作好準備。

川普拒絕自首才會被捕

川普法律團隊也一直在為他被起訴作準備，但只有在川普拒絕自首的情況下，才會被捕。川普律師此前曾表示，川普將遵循正常程序。

美聯社報導，在對76歲的川普涉及的商業、政治和個人交易進行多年調查後，起訴他是非比尋常的進展。

除了紐約檢方封口費調查外，川普還因試圖推翻2020年大選結果，分別在亞特蘭大和華府面臨刑事調查；司法部特別檢察官也在調查川普在他佛州海湖莊園擁有數百份機密文件案。目前尚不清楚這些調查何時結束或會否導致刑事指控；但無論紐約發生什麼情況，這些調查都將繼續進行，凸顯川普持續面臨的法律挑戰有多嚴重，以及範圍有多廣泛。

川普就算被捕仍可選總統

儘管川普一直陷入法律糾纏中，但他從未因任何罪行被捕。就算川普被捕，他依然可以繼續競選總統。美國有關誰有資格競選總統的唯一規定是：候選人必須是美國出生的公民，且年滿35歲。