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美擬禁赴美中國航班飛越俄羅斯領空 白宮正在審議

記者葉文義／即時報導
據外電報導，交通部草擬了一份禁止赴美中國航班飛越俄羅斯領空的命令提交給白宮官員，目前還在審議中。（新華社）
據外電報導，交通部草擬了一份禁止赴美中國航班飛越俄羅斯領空的命令提交給白宮官員，目前還在審議中。（新華社）

據《紐約時報》援引消息人士指出，交通部草擬了一份禁止赴美中國航班飛越俄羅斯領空的命令，文本13日已提交給白宮官員，目前正在審議中。

知情人士稱，交通部不久前草擬了一份禁止向美國運輸旅客的中國航空公司飛越俄羅斯領空的命令。理由之一是對美國航空公司構成了不公平的競爭，二是安全問題。

據報導，目前美國航空公司通過在韓國仁川機場中途停留，往返美國與上海之間，而中國航空公司的中美往返航班則通過俄羅斯領空。

俄羅斯對烏克蘭發動特別軍事行動的背景下，2022年3月，美國繼歐盟、英國、加拿大之後，也禁止註冊地為俄羅斯的飛機進入本國領空；俄羅斯採取對等措施，禁止有關國家的飛機使用俄羅斯領空。

韓國、日本等航空公司亦不再飛越俄羅斯領空。

報導指出，由於無法使用俄羅斯領空，美國航空公司在往返亞洲和美國時被迫繞道，耗費更多時間和燃料，難以與無需繞道的外國航空公司競爭。此外，美國兩家航空公司不得不推遲10多條原計劃前往孟買、首爾、東京和其他幾個城市的航線

此前有報導指出，對於中國航空公司的影響主要集中在上海飛往紐約的東航MU587/MU588、廣州飛紐約的CZ699/CZ600，以及正在申請的北京飛紐約的中國國航CA981/CA982等班次。

比如上海飛往紐約的航班，假如穿越俄羅斯領空從北極上空經過，時間大概是15個小時，如果是穿越阿拉斯加的話，時間大概要18個小時。同樣是上海飛往紐約的航班，如果穿越俄羅斯走北極航線，大約可以省下3個小時，而對航空公司來說，3個小時的燃油成本是很可觀的。

俄羅斯 航線 北京

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