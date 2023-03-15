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矽銀倒閉 金山華人創業者4次轉帳失敗 排隊取出數百萬

銀行倒閉風 遭穆迪信評降級至「負面」

記者顏伶如／綜合報導
矽谷銀行等六家銀行連爆擠兌潮而倒閉，總部在紐約市的信用評級機構Moody's在14日宣布將整個美國銀行產業從「穩定」降至「負面」。(路透)
矽谷銀行等六家銀行連爆擠兌潮而倒閉，總部在紐約市的信用評級機構Moody's在14日宣布將整個美國銀行產業從「穩定」降至「負面」。(路透)

矽谷銀行、Silvergate Bank、Signature Bank接連爆發擠兌潮而倒閉後，信用評級機構「穆迪投資者服務公司(Moody's Investors Service)將整個美國銀行產業從「穩定」(stable)降至「負面」(negative)，並指雖然主管機關設法出手挽救，銀行系統仍陷入「迅速崩壞的營運環境」。

消費者新聞與商業頻道(CNBC)報導，銀行產業被穆迪降為負面之後，信用分數將受到連帶打擊、貸款成本將因此增加。

另一方面，英國每日郵報報導，瑞士信貸(Credit Suisse)公布全年財報時承認內部控管存在重大弱點，2022年還虧損80億元，導致股票14日一早在歐洲便跌5%，股價創下歷史最低點。

暢銷書「富爸爸，窮爸爸」 作者清崎徹 13日晚受訪時，便點名瑞士信貸恐怕是下一家...
暢銷書「富爸爸，窮爸爸」 作者清崎徹 13日晚受訪時，便點名瑞士信貸恐怕是下一家倒閉的銀行。(Getty Images)

「富爸爸，窮爸爸」作者：瑞士信貸恐下家倒閉

就在瑞士信貸股價暴跌時，日裔美籍金融專家、暢銷書「富爸爸，窮爸爸」(Rich Dad, Poor Dad)作者清崎徹(Robert Toru Kiyosaki)13日晚間接受福斯商業新聞(Fox Business)專訪時，便點名瑞士信貸恐怕是下一家倒閉的銀行。清崎徹曾準確預言2008年的雷曼兄弟控股公司(Lehman Brothers Holdings)大崩盤。

清崎徹說，預測瑞士信貸可能出事是因為債券市場正在崩盤，而債券市場規模又超過股市。他形容，聯準會既是「消防隊員」，同時也是「縱火者」。

CNBC報導指出，穆迪在聲明中說，爆發擠兌潮的銀行已獲主管機關出手挽救，可是有著未實現虧損(unrealized losses)或未保險存款的銀行機構，依然面臨風險。

原為美國最大加密貨幣銀行的Signature Bank，13日被穆迪將債務評級下調至「垃圾」級別，並將撤銷所有評分。

穆迪將六家銀行列入可能遭到降級的觀察名單：第一信託銀行(First Republic Bank)、信託銀行(Intrust Financial Corp)、UMB金融公司(UMB Financial Corp)、齊昂銀行 (Zions Bancorp)、西方聯合銀行(Western Alliance Bancorp)、聯信銀行(Comerica)。

穆迪指出，低利率維持頗長時間，加上新冠疫情發生後的各種紓困計畫，都讓銀行營運變得更加複雜。

債券 股價 矽谷銀行

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