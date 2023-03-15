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矽銀倒閉 金山華人創業者4次轉帳失敗 排隊取出數百萬

矽谷銀行董事會 只有1人具投行背景

記者胡玉立／綜合報導
矽谷銀行儲戶13日在擠在加州總行外，焦急要多瞭解情況。(美聯社)
矽谷銀行儲戶13日在擠在加州總行外，焦急要多瞭解情況。(美聯社)

矽谷銀行(SVB)倒閉後，聯邦當局正調查該行董事會為何未能及時採取行動，董事會成員逐一被起底，結果發現整個董事會只有一人具投資銀行背景，其餘都是民主黨大金主或前朝歐巴馬政府官員；SVB董事會也被質疑經營太專注「覺醒文化」(WOKE)議題，忽略真正專才。

與此同時，由聯邦存款保險公司(FDIC)任命的SVB新任執行長馬約普洛斯(Tim Mayopoulos)14日發電郵給所有客戶，指銀行已「開門營業」，敦促客戶「協助銀行重建存款基礎」；他呼籲過去一周提走資金的投資公司和科技公司，考慮將部分資金轉回來，作為「安全存款多元化策略」的一部分。

該銀行現在的新名稱是「矽谷橋銀行」(Silicon Valley Bridge Bank)。

上周SVB遭擠兌逾400億元，是美國銀行史上第二大倒閉案，僅次2008年倒閉的華盛頓互惠銀行(Washington Mutual)。

每日郵報(Daily Mail)報導，正面臨調查的SVB董事會成員包括一名非裔、一名LGBTQ+和兩名退伍軍人，45%的是女性；只有一名成員在60歲以下，最年長的78歲。

其中，只有現年63歲的湯姆·金(Tom King) 有投資銀行背景；他曾任巴克萊投資銀行(Barclays)執行長，去年9月被任命為董事會成員，在投資銀行領域有35年經驗。

其餘成員都是民主黨金主或前歐巴馬政府時期官員；其中，64歲的風險投資家米切爾(Kate Mitchell)自2010年以來一直是SVB董事，2016年大選期間她捐款5萬元給民主黨候選人喜萊莉·柯林頓；川普當選後，她還為此痛哭，並告訴消費者新聞與商業頻道(CNBC)，她當時是感恩節假期去日本京都旅行，在聽到川普當選後，至為悲傷，還到神社祈禱大家「擺脫悲傷震驚，重新團結」。

董事會其他成員還包括：米勒(Mary J Miller)，她是前歐巴馬政府財政部國內金融司副司長，曾以民主黨身分參選2020年巴爾的摩市長；考克斯(Phil Cox)，非營利組織NextGen Cyber Talent理事會成員，該組織旨在增加網絡安全部門多元性和包容性；斯塔林(Garen K. Staglin)，擁有家族葡萄園的釀酒師，長年持續捐助民主黨；連鎖藥房Rite Aid執行長伯爾(Elizabeth Burr)等等，這些董事給歐巴馬、柯林頓、拜登的捐款都在五位數字以上。

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