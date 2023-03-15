2月通膨趨緩物價仍高 Fed升息幅度謹慎

通貨膨脹持續降溫，2月消費物價年增6%，符合市場預期，同時也紓解聯準會主席鮑爾要再升息的壓力，但全美銀行體系出現擠兌情況，對鮑爾仍是挑戰。(美聯社)

根據勞工部14日公布的報告，美國2月消費者物價指數(CPI)年增6%，低於1月的6.4%；通膨雖略有緩解，但仍居高不下，房租等物價壓力仍重，再加上多家銀行倒閉引發憂慮，可能影響聯準會 下周升息 的幅度。

勞工部表示，指標消費者價格指數(Consumer Price Index)在2月份較去年同期上漲了6%，低於1月份的6.4%。這是2021年9月以來出現最小的增幅。若不包括波動較大的食品和能源成本，價格上漲些微放緩來到5.5%。

每月數據顯示，經濟各個領域都存在價格壓力；經濟學家認為更能精準反映未來通膨的核心價格(core prices)，2月份應季節性調整後上漲0.5%，是五個月來最大月漲幅；住房成本2月上漲 了0.8%，創下 1980 年代以來的最大月漲幅。

經濟學家14日指出，消費者價格指數突顯了聯準會對抗通膨的緊迫性；部分學者認為，只要銀行業在聯準會決定利率 之前，沒有受到額外壓力，聯準會很可能在下周將利率提高0.25個百分點。

通膨報告顯示，機票和住宿價格在2月仍上漲；汽油和食品價格也上漲，但漲幅低於1月；而暖氣、醫療服務和二手車的價格則都有下降。

高居不下的通膨，加上強勁的勞動力市場和穩健的消費者支出，讓聯準會考慮在下次會議時大幅調漲利率；但矽谷銀行(Silicon Valley Bank)和其他金融機構的倒閉，又可能讓聯準會謹慎行事。

許多經濟學者表示，央行下周或許會升息半碼，持續對抗通膨；但CME Group數據顯示，投資者認為聯準會有85%的機率，會在下周會議升息0.25個百分點，僅15%的人認為不會升息。

其他經濟學家表示，在官員們預計下週將升息下，2 月份的消費者通脹數據，更可能會把聯準會升息週期延長至夏季尾。銀行業則預期聯準會在今年將升息至5.4%，下周維持利率不變後恢復加息。

聯準會2月升息一碼，將現行利率提高到4.6%，為15年來高點。