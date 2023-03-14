48小時倒2家 拜登喊話：銀行體制安全 需要時存款都在

連續倒閉兩家銀行，牽動金融秩序與國民信心，拜登總統13日喊話稱金融體系穩固，全額保障國民的存款，更不會讓納稅人為倒閉的銀行埋單。(Getty Images)

在48小時內兩家銀行倒閉後，拜登 總統13日出面喊話，堅稱全國銀行體制安全，民眾需要用錢時存款都在；他也承諾「納稅人不會承擔任何損失。資金將來自銀行業支付的存款保險費」；拜登並表示將會要求國會通過更嚴格的監管措施，以防範未來發生危機。

聯準會 也保證強加對銀行的監管，只是投資人仍拋售銀行股，存款人取出儲蓄，致區域銀行類股大跌；但股市其他部門預期這次失血能迫使聯準會放鬆升息腳步，故盤中反彈，最後道瓊指數小跌0.1%，史坦普500指數小紅作收。

美聯社報導，矽谷銀行 (Silicon Valley Bank)及紐約Signature Bank在48小時內相繼倒閉，引發更多金融機構可能也倒的憂懼，聯邦政府快速反應，要國人安心。監管單位為兩家銀行所有存款做擔保，同時創設專案，效果上等於拋救生索給其他銀行，保護銀行不因擠兌而倒閉。

圖為存戶在矽谷銀行總部排隊等候處理他們的存款。(美聯社)

拜登：2行高層需負責

拜登向民眾喊話，表示要用到存款時錢都在，讓大家安心；他表示，兩銀行的高層該為倒閉負起責任。拜登在白宮發表電視談話時說：「(美國)銀行體系是安全的，這點美國人可以有信心。當你需要時，你的存款會在戶頭裡。」

他也強調，聯邦政府這次在短短周末期間做出的迅速反應，與2008年對美國銀行業的紓困不一樣；拜登說：「我們必須將事件發生的經過與原因完全弄清楚，讓該負責的人擔起責任。」

聯準會 保證加強監管

聯準會宣布會重新評估對矽谷銀行的監管責任，職司監管的聯準會副主席巴爾(Michael Barr)表示，會帶著謙卑，仔細、通盤審核對矽谷銀行的監管及監督，從中吸取教訓。

雖然白宮釋出保存款、加強監管訊息，投資人還是大量出清銀行類股；第一信託銀行(First Republic Bank，前譯第一共和銀行)雖表示由聯準會及摩根大通銀行取得額外注資，但股價收盤仍跌逾60%；KeyCorp、Comerica兩銀行股跌價近三分之一；知名銀行如嘉信理財集團(Charles Schwab)、五三銀行(Fifth Third Bank)、Truist、Huntington Bancshares股價都跌逾一成。

銀行業專家指出，這次拋售潮是因為全國對新的銀行體制有所警覺，投資人得慎選贏家、輸家所致。目前無法保證民眾的焦慮感不會擴散。其他銀行的儲戶存款在25萬元以上，仍有一段時間無法取用款項的風險。

致力於研發耐久電池的Posh Robotics公司執行長衛斯理‧張(Wesley Zheng)表示自己不會再用小型銀行了，有太多事要操心，不想耗神在打量往來銀行有沒風險，他表示將把400萬元由矽谷銀行改存到摩根大通。

銀行股開盤重挫 盤中反彈

投資人雖拋售中型銀行股，但對全國最大銀行支柱如花旗集團、美國銀行及富國銀行相對有信心；最可觀的是擁有3兆元資產的摩根大通銀行股價13日僅小挫1.8%。

雖說發生美國史上第二、第三大銀行倒閉案，而致銀行類股重挫，但股市其他很多部門卻走高，投資人盼望這次失血能讓聯準會放緩升息速度，免得震撼華爾街及整體經濟。