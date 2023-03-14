第一信託銀帶頭跌 區域銀行股價下挫觸發「熔斷」

矽谷銀行倒閉後，第一信託銀行受到直接衝擊，股票暴跌，圖為該銀行在曼哈頓華埠的分行。(Getty Images)

儘管政府監管單位多方努力，想減輕兩家中、小型銀行倒閉的衝擊，但「第一信託銀行」(First Republic Bank，前譯第一共和銀行)股價 帶頭下跌，美股區域銀行股價下挫幅度為三年來最大；由於下挫幅度太劇烈，引發熔斷機制，約12家小型銀行股暫停交易，連全國性大銀行花旗、美國銀行、富國銀行都未能倖免。

華爾街日報(WSJ)13日報導，第一信託股價收盤跌近62%，盤中跌幅更達75%，創該股交易史上最大跌幅。第一信託銀行表示，收到聯準會及摩根大通銀行(JPMorgan Chase)額外注資之後，財務已穩定下來。

紐約時報則說，除了第一信託銀行之外，總部設在亞利桑納州的西聯(Western Alliance)銀行13日表現最慘，早盤跌價80%；其他區域銀行股價跌幅在10%到30%不等。

矽谷銀行倒閉後，地區銀行受到衝擊，股票暴跌，觸發熔斷機制，圖為紐約證交所的交易員盯著大盤。(美聯社)

拜登總統13日表示，銀行系統很安全，已採取各項措施，減輕矽谷銀行(Silicon Valley Bank)及紐約Signature Bank兩家銀行倒閉引發的衝擊。

華爾街各機構執行長忙著評估兩家銀行倒閉帶來潛在及進一步傷害，其機率有多大；不少執行長認為不會受到多大打擊，但其他人表示還在密切觀察銀行業的發展。

美股主要指數 13日大致平穩，但許多金融市場拉鋸很大；道瓊指數收跌90.5點；比特幣、金價上漲；兩年期公債殖利率單日跌幅之大為1987年以來之最。

13日交易反映出投資 人對銀行業體質、就助長全國經濟能扮的角色，疑慮加深。自2008年金融海嘯以來，區域銀行好些表現如存款，一直跟不上幾家全國最大銀行。隨著聯準會加緊升息對抗通膨，投資人及顧客進一步由區域銀行撤資，可能限制區域銀行的放款能力。

紐約時報報導，區域銀行的股價13日暴跌，投資人重新評估矽谷銀行及Signature Bank突然倒閉之後，這類銀行還值不值得投資。股價跌幅及交易量之大等條件觸發熔斷機制，大約12家銀行股票停止交易。

大型銀行股價較不受影響，但也不能豁免。花旗及富國銀行跌逾4%，美國銀行跌幅超過3%，摩根大通約1%。追蹤24家大銀行的KBW銀行指數跌10%，上周指數裡銀行加總價值失血近2000億元。