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取代葵花籽油 烏克蘭直接出口種子 化解全球食用油市場危機

編譯尤寶琪／綜合7日電
烏克蘭盛產向日葵，戰爭使得烏國葵花子油出口量銳減，卻使葵花籽的出口量大增。(路透)
烏克蘭盛產向日葵，戰爭使得烏國葵花子油出口量銳減，卻使葵花籽的出口量大增。(路透)

葵花籽油出口僅次於俄羅斯烏克蘭，出口持續受戰爭影響，不見改善。既然出口不了壓榨好的葵花籽油，農民改出口種子，進一步穩定全球食用油市場。

華爾街日報報導，烏克蘭是全球第二大葵花籽油出口國，但戰爭爆發，導致烏克蘭的榨油系統和基礎電力設施在戰爭中遭到破壞，葵花籽油出口專用港至今也仍處於關閉狀態。烏克蘭葵花籽油出口量下滑，買家爭先恐後搶買替代品，讓葵花籽油和其他食用油的價格在俄羅斯入侵初期飆升。

葵花籽要經過清理、磨碎、壓榨和加熱精煉等加工步驟，才會成為市面上所用的葵花籽油。戰爭爆發前，這個加工部分多是在烏克蘭境內完成。根據黑海榖物諮詢業者SovEcon數據，烏克蘭今年1月葵花子油出口量，從2022年1月的61萬2000噸，減少到34萬7000噸。

不過近幾個月來，烏克蘭農民不再先將葵花籽壓榨成油販售，而是改出售葵花籽給海外買家自行加工。

根據SovEcon，烏克蘭今年1月葵花籽出口量達19萬噸。相較之下，2022年戰爭爆發前的葵花籽出口量僅達4000噸，2021年則是出口了的12萬噸。

美國農業部(U.S. Agriculture Department)預計，全球葵花籽出口量在2022-23年農業季節將達265萬噸，高於2022年的162萬噸。而在戰爭之前，烏克蘭在2020-21年農業季節則是出口了19萬1000噸。

市場資訊公司Fastmarkets 含油種子價格分析師Anna Platonova表示，「俄羅斯入侵烏克蘭，基本上改寫了烏克蘭向日葵貿易走向。」

如今，隨著加工過程的外包，因烏俄戰爭而陷入混亂的全球食用油市場，也終於恢復穩定。根據市場數據公司 Mintec Ltd.，葵花籽油在2022年3月達到每噸2414美元以上的高峰，但近期已經下降至每噸1049美元左右。

烏克蘭 俄羅斯 華爾街

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