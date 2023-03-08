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無武裝烏克蘭戰俘疑遭俄軍射殺 烏國找到遺體 控違日內瓦公約

編譯俞仲慈／綜合7日電
烏國軍方7日證實烏國戰俘遭俄軍槍殺，遭槍殺之前嘴含香菸。(取自推特)
烏國軍方7日證實烏國戰俘遭俄軍槍殺，遭槍殺之前嘴含香菸。(取自推特)

近期在烏克蘭網路社群廣為流傳的一支影片，有一名未持武器的烏克蘭官兵疑似遭到俄羅斯士兵開槍打死，引起全國義憤填膺，烏克蘭軍方經過調查後，7日證實該名男子是在東部前線戰役中失蹤的戰俘。

這支只有12秒的短片，鏡頭前一名身穿軍服的男子沒有任何武裝，站在樹林裡抽菸，鏡頭外則聽到有人說俄語，但就在男子說出「榮耀歸於烏克蘭」後，隨即遭到射殺、倒地不起，此時鏡頭外還聽到一連串咒罵聲。

針對這支影片的真實性，美聯社表示，目前尚未有任何影片拍攝時間、地點與人物等相關細節，無法確認影片真實性，但影片已在烏克蘭社群媒體引發全國民眾憤慨，總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)6日發表談話，指控俄軍「殘忍殺害」一名烏克蘭軍人，並誓言將找出兇手。

軍方經過調查後，7日初步證實遇害男子是一名烏克蘭戰俘，根據第30獨立機械化旅的臉書資料，該男子沙杜拉(Tymofii Shadura)自烏克蘭東部巴赫姆特(Bakhmut)爆發激烈戰鬥後，於2月3日下落不明。

烏克蘭軍方表示，該名遇害官兵遺體是在俄軍占領區內尋獲，強調「找回遺體後，才終於證實死者身分。」烏克蘭參謀總部也公布該男子姓名。

烏克蘭首席檢察官宣布針對這起槍殺戰俘事件，將展開刑事調查，同時國會人權專員魯賓內茲(Dmytro Lubinets)也指控俄軍士兵違反日內瓦公約(Geneva Conventions)，烏克蘭外長庫列巴(Dmytro Kuleba)稍早前也呼籲國際刑事法院調查影片中的槍殺事件。

烏克蘭 社群媒體 澤倫斯基

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