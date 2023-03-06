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德總理蕭茲：中國保證不軍援俄 歐盟主席：未見到北京軍援證據

編譯潘勛／綜合5日電
德國總理蕭茲5日在記者會上表示，中國已宣布不會提供俄羅斯武器。訪美返國的蕭茲總統5日與歐盟主席馮德萊恩開會後舉行記者會。(Getty Images)
德國總理蕭茲5日在記者會上表示，中國已宣布不會提供俄羅斯武器。訪美返國的蕭茲總統5日與歐盟主席馮德萊恩開會後舉行記者會。(Getty Images)

訪美後返國的德國總理蕭茲(Olaf Scholz)5日在記者會上說，中國已宣布不會提供俄羅斯武器，供俄國與烏克蘭作戰之用；歐盟主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)也表示，歐盟沒接獲證據顯示北京正考慮把致命武器運補給莫斯科；兩天前才訪美的蕭茲接受有線電視新聞網(CNN)專訪表示，中國若把武器送交俄羅斯，必有「後果」。

柏林似已取得北京保證

Politico政治網站報導，蕭茲內閣5日在柏林市以北的休假地梅澤貝格宮(Meseberg)會見馮德萊恩，會後記者會上宣稱中國已保證，不會把武器送交俄國；蕭茲說，「我們都同意，不會有運送軍火這種事，中國政府也已宣布(declared)不會輸送武器；德國對此很堅持，正密切觀察」。 蕭茲之語，意味柏林當局已由北京就此事取得雙邊保證。

烏克蘭部隊與入侵的俄羅斯部隊近月在烏東頓巴斯地區激烈交戰，工業城市巴赫姆特成為交...
烏克蘭部隊與入侵的俄羅斯部隊近月在烏東頓巴斯地區激烈交戰，工業城市巴赫姆特成為交戰重點，俄軍似占上風，烏軍陷入「痛苦而且艱難」戰事。圖為烏軍5日以自走式榴彈砲轟俄軍。(美聯社)

王毅上月做過類似承諾

Politico政治網站報導，歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾(Josep Borrell)上個月私下也收到類似的承諾；波瑞爾表示，中國外交方面最高官員王毅2月中旬在慕尼黑安全會議上，與他私下會商，告訴他「中國不會提供武器給俄國」。波瑞爾表示，只是歐盟仍必須提高警覺。

馮德萊恩5 日在記者會上表示，歐盟沒取得證據，佐證北京打算把武器、彈藥運補莫斯科。

馮德萊恩之語，與美國官員的情報差距很大；國務卿布林肯(Antony Blinken)近幾周周一直甚表憂慮，認為北京可能把自殺式無人機等提供給俄方；布林肯發言後，引發歐盟向北京提出警告。

蕭茲上周便敦促北京克制，莫做運補武器給俄國的行動，反而該動用影響力，說服俄國把軍隊撤出烏克蘭。

蕭茲：中若軍援俄必有後果

蕭茲接下來向CNN表示，若是中國軍援俄國，「我想會有後果，但我們目前身處的階段，是我方業已表明，軍援一事不該發生，我相形樂觀，認為我方對此事的要求會取得成功，只是我們還要密切觀察，十分提高警覺」。

蕭茲並未詳細談及後果是什麼；德國是歐洲最大經濟體，而中國近些年來是德國最大單一貿易夥伴。

若中國軍援俄國是否會遭制裁，對此蕭茲避而不答。

蕭茲發言談到北京，令人驚訝，因為中國迄今尚未公開放棄把軍武送交俄國的可能；蕭茲顯然在暗示，北京已直接照會柏林，做此保證。

德國內閣正在梅澤貝格宮進行兩天會議，馮德萊恩參加第一天集會，會後她表示，截至目前歐盟並未取得證據指北京考慮向俄國輸送武器，但歐盟必須天天觀察局勢；至於中國若運補武器給俄國，歐盟是否支持制裁中國，馮德萊恩表示這種假設性問題，她不擬回答。

蕭茲 北京 俄國

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