Quad外長會議：不尋求與中國衝突

美國國務卿布林肯(左一)3日在與日本、澳洲及印度外交部長於印度新德里會晤後發表共同聲明，表示「無法接受」俄國在烏克蘭使用或威脅動用核子武器。(Getty Images)

四方安全對話(Quad)外長會議3日在印度 新德里召開，國務卿布林肯 等四國外長會後共同聲明，強烈反對任何片面改變現狀的企圖；強烈支持自由、法治、主權和領土完整，和平解決爭端、不訴諸威脅或使用武力或威脅航行飛越自由。這些均對印太地區等區域的和平穩定與繁榮不可或缺。共同聲明未點名中國，而是採取迂迴的遣詞用字，但在隨後舉行的論壇中，四人均聲稱該集團「不尋求和北京衝突」，「只要中國遵守法律及國際規範」。

布林肯、日本外務大臣林芳正、印度外長蘇杰生及澳洲外長黃英賢3日會談，是自去年9月以來，第六次Quad外長會議。共同聲明提到，強烈反對任何片面尋求加劇區域內緊張的行為，並對爭議性的軍事化作為、海防船艦和海上民兵的危險運用，以及對其他國家開發其近海資源活動的擾亂，表達嚴重關切。

該聲明呼籲在東海與南海等亞洲海域恪守國際法的重要性，俾迎接對基於海事規則的秩序之挑戰，還強調依照包括聯合國憲章在內的國際法，在烏克蘭 實現全面、正義及持久和平的必要性，亦警告俄羅斯，「不允許」在烏克蘭威脅使用或使用核武。

在前述由印度政府等單位主辦的瑞辛納對話(Raisina Dialogue)論壇中，四名外長堅稱Quad不尋求與中國敵對，「而是旨在推動民主、善治、透明、數位安全、全球衛生和救災」。林芳正席間罕見直接點名北京，宣稱只要其在「國際機構標準」下行事，那中國與Quad間就不存在衝突及矛盾。

布林肯還說，若放任俄國在烏克蘭的所作所為，就是向各地潛在的侵略者發出訊息，使其以為或許也能逃過懲罰。四人另討論合作建構有韌性的供應鏈等議題。中國外交部發言人毛寧則批評，「不應該搞排他封閉的小圈子」。