中國欲援俄致命武器情報何來？ 美：俄政府官員

NBC新聞3日獨家披露，美方最初是從俄羅斯政府官員收集到情報，表明中國大陸正在考慮提供致命援助給俄羅斯進行烏克蘭戰爭，但決定現在先不解密與公開發布一些情資。示意圖。（路透）

美國日前披露有情報顯示中國正考慮軍援俄羅斯 致命武器並發出嚴厲警告，隨後歐洲盟國也表示掌握類似情報，但情報何來？國家廣播公司新聞網(NBC News)3日報導，情報是從俄羅斯政府官員收集得來。

報導指出，據美國一名現任及一名前任官員稱，美方收集情報後花了數周核查其他情報來源，以及盟友提供的信息，證實這些情報無誤。

多項情報表明中國正考慮向俄羅斯提供彈藥、大砲等致命武器，使拜登 政府官員提高了警覺，因為北京 此舉將改變戰爭態勢，對莫斯科有利。

包括國務卿布林肯及中情局局長伯恩斯(William Burns)在內的高階政府官員公開表示對情報有信心，並向中國發出警告。但中國否認有關說法，指美國的指控是虛假信息。

白宮國家安全會議(NSC)發言人柯比(John Kirby)3日在記者會上說，美方認為中方未離開軍援談判桌，但也沒看到有任何證據表明北京正朝著軍援俄羅斯致命武器的方向發展。

據熟悉相關情報的官員說，對於中國考慮向俄羅斯提供哪些武器，最初的情報模糊不清，例如是否包括無人機等也不明。而伯恩斯早前在接受哥倫比亞廣播公司新聞節目訪問時承認，美方決定公開信息，旨在阻止中國軍援俄羅斯致命武器。

他說，國務卿布林肯及拜登總統認為，最重要的是要讓北京清楚知道，這樣做會有什麼後果。

情報界透露，政府內部曾討論是否解密及公開部分情報，但基於情報來源的敏感性，最後決定至少目前不予公開；而政府的目的是向中方傳遞信息，就目前而言，要求中國不要軍援俄羅斯似乎奏效了。

北京早前提出結束俄烏戰爭的12點和平倡議，拜登及其他政府官員指倡議只會讓俄羅斯受益，但烏克蘭總統澤倫斯基則肯定部分內容。

有美國官員認為，中國目前尚未決定是否進一步介入俄烏戰爭，實際上是維持戰爭開始以來的立場。