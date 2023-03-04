我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加勁球得主中獎20.4億 為何現金只拿9.97億

「搶救雷恩大兵」男星湯姆賽斯摩過世 享壽61歲

訪烏參加追究俄戰爭罪會議 司法部長加蘭德：決心要俄負責

編譯潘勛／綜合3日電
司法部長加蘭德(右)應烏克蘭總檢察長科斯廷(Andriy Kostin，左)之邀，3日突訪烏克蘭西部城市利維夫，參加追究俄國戰爭罪行的司法會議。(路透)
司法部長加蘭德(右)應烏克蘭總檢察長科斯廷(Andriy Kostin，左)之邀，3日突訪烏克蘭西部城市利維夫，參加追究俄國戰爭罪行的司法會議。(路透)

司法部長加蘭德(Merrick Garland)應烏克蘭司法部之邀，3日突訪西部城市利維夫(Lviv)，參加追究俄國戰爭罪行的司法會議，另與烏國總統澤倫斯基會晤；澤倫斯基在夜間對全國演說中表示，各國司法部長利維夫之會，是要確保國際法院順利懲罰俄國犯下戰爭罪的罪犯。

有線電視新聞網(CNN)報導，加蘭德抵達利維夫後，與澤倫斯基會合，參加「為正義團結大會」(United for Justice Conference)；司法部官員表示，加蘭德另舉辦幾場會議，重申美國決心追究俄國，要莫斯科為邪惡、肆意侵略鄰國所犯行，負起責任。

美聯社報導，澤倫斯基在演說中表示，利維夫會議是向俄國放話，要莫斯科因戰爭罪而面臨國際起訴；「吾人將盡一切確保國際刑事法院成功處罰俄國戰犯」。

澤倫斯基指出，利維夫會議的要旨在追究責任，俄國及其高層的罪咎屬個人性質，侵略烏克蘭，對烏國人民犯下恐怖罪行。

加蘭德此行之前近兩周，拜登總統才突訪基輔；拜登內閣數名閣員多次在戰爭爆發一年中訪問烏國，財長葉倫最近也前往基輔，會見澤倫斯基。

加蘭德1日才在參院司法委員會上作證，表示自己相信俄國政府犯下反人類罪行，司法部支持海牙方面的行動，偵辦並起訴那些罪行。

澤倫斯基：俄罪行已逾7萬件

澤倫斯基指出，迄今記錄到的俄國戰爭罪行已超過7萬件，但不幸的是，烏克蘭目前還不知戰爭罪的總規模；很大一片國土仍遭占領，官方現在無法可靠地預測，把占領者逐走之後，會發現俄國人犯了多少罪。

除加蘭德以外，其他與會者有英國司法部長維多莉亞‧普連提斯(Victoria Prentis)、西班牙司法部長歐提茲(Alvaro Garcia Ortiz)、歐盟司法專員雷恩德斯(Didier Reynders)

同一時間，聯合國副發言人哈克(Farhan Haq)表示，聯合國人道工作者報告，烏國正遭圍攻城鎮巴赫穆特(Bakhmut)傳出「激烈戰鬥」，少數幾位聯合國人道夥伴正在當地，專注於把最脆弱人民由交戰區撤走。

俄國 澤倫斯基 司法部

上一則

南卡名律師謀殺妻兒 梅道被判2個終身監禁

下一則

路透：鬆綁清零…習近平與預期的「二把手」李強不同步

延伸閱讀

司法部長訪烏會澤倫斯基 重申要追究俄戰爭罪

司法部長訪烏會澤倫斯基 重申要追究俄戰爭罪
俄傭兵組織稱幾乎包圍巴赫姆特 烏軍不輕易棄守

俄傭兵組織稱幾乎包圍巴赫姆特 烏軍不輕易棄守
誤會了…澤倫斯基沒說「美國人須派子女參戰」

誤會了…澤倫斯基沒說「美國人須派子女參戰」
澤倫斯基說「美國將必須派他們兒女」參戰？事實查核結果出爐

澤倫斯基說「美國將必須派他們兒女」參戰？事實查核結果出爐

熱門新聞

國稅局的查稅演算法，傳將對白人、亞裔加強查稅。(路透)

IRS新演算法查稅 鎖定白人、亞裔

2023-02-24 11:47
疫情期間收到的額外糧食券補助，將於本月底結束。(Getty Images)

最後一筆…糧食券這項補助 3000萬人下月起拿不到了

2023-02-24 14:01
睡不好、睡太少，真的能讓你少活幾年。圖：pixabay

研究：5睡眠好習慣 可以多活5年 首要每天睡足7-8小時

2023-02-28 09:50
iPhone手機與密碼同時被竊事件頻傳，許多受害者銀行帳戶被搬空。(路透)

iPhone手機、密碼遭竊… 歹徒靠「偷看」搬空銀行帳戶

2023-02-24 22:24
聯邦能源部機密情報文件顯示，新冠病毒最有可能源於中國實驗室洩漏，但美方其他機關表示尚無定論。圖為湖北武漢市居民2021年8月排隊接受核酸檢測。(美聯社)

美最新情資：新冠病毒源自中國實驗室 可能性最大

2023-02-27 02:30
拜登政府出手打擊疑似中國對俄羅斯的軍事支援。商務部轄下工業暨安全局（BIS）24日宣布，將5家中國企業列入制裁實體清單。（美聯社）

美國出手制裁援俄 將5家中國企業列入實體清單

2023-02-26 10:08

超人氣

更多 >
紐約街頭露宿翁上海爭房產…32年不聞問 妻女批無情無義

紐約街頭露宿翁上海爭房產…32年不聞問 妻女批無情無義
蔡天鳳前公公太囂張 被逮後要她現夫家「付律師費」

蔡天鳳前公公太囂張 被逮後要她現夫家「付律師費」
想靠兒養老 不如寄希望在這兩檔股子股孫

想靠兒養老 不如寄希望在這兩檔股子股孫
冬季風暴再襲紐約 雨雪交加 通勤恐更難行

冬季風暴再襲紐約 雨雪交加 通勤恐更難行
蔡天鳳去年11月就警覺「前夫一家有異」 想疏遠

蔡天鳳去年11月就警覺「前夫一家有異」 想疏遠