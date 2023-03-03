俄在赫爾松設20酷刑中心 逾千烏克蘭人遭電擊、水刑

俄羅斯入侵烏克蘭以後，出資在赫爾松興建了至少20個酷刑中心，逾千烏克蘭人遭電擊、水刑等折磨。圖為烏克蘭警方展示赫爾松一處被俄軍用於酷刑的地下室。(Getty Images)

協助烏克蘭 總檢察長調查俄羅斯 涉嫌戰爭罪行的國際律師團隊表示，去年11月自俄軍手中收復的烏克蘭赫爾松(Kherson)地區，至少有20個酷刑中心由克里姆林宮直接資助；逾千名烏克蘭人親口講述了他們在酷刑中心遭受電擊、水刑等折磨。

國際人權律師喬達什 (Wayne Jordash) 表示，由律師、專家和調查人員組成的「機動司法團隊」(Mobile Justice Team)發現一份文件紀錄顯示，赫爾松主要酷刑中心及管理人員，獲俄羅斯國家數百萬盧布財政支持；酷刑場所由克里姆林宮安全機構直接管理，其中包括俄羅斯聯邦安全局(FSB)。

領導機動司法團隊的喬達什表示，「這些酷刑中心的唯一目的，是殺死對克里姆林宮消滅烏克蘭民族文化計畫構成威脅的人」。

俄羅斯入侵烏克蘭以後，出資在赫爾松興建了至少20個酷刑中心，逾千烏克蘭人遭電擊、水刑等折磨。圖為烏克蘭警方展示赫爾松一處被俄軍用於酷刑的地下室。(Getty Images)

赫爾松曾有28萬多居民，是莫斯科全面入侵烏克蘭期間第一個淪陷的烏克蘭主要城市；收復迄今，有逾千名烏克蘭人講述他們在酷刑中心的遭遇。據報導，有400多人從赫爾松酷刑場所失蹤。酷刑場所的用途包括拘留、審訊、再教育和毆打。

倖存者接受律師採訪時表示，電擊和水刑是俄軍常用手段。某些情況下，烏克蘭人被迫背誦親俄口號和歌曲。

喬達什說：「這進一步證明，普亭在俄羅斯占領地區消除烏克蘭身分計畫中，包含種族滅絕策略。」他認為，俄國沒有放棄抹殺烏克蘭主權以恢復蘇聯帝國野心的跡象。

美國國務院 全球刑事司法辦公室無任所大使莎克(Beth Van Schaack)表示，俄羅斯入侵烏克蘭以前，國務院在烏克蘭有團隊協助烏克蘭總檢察長。俄入侵後，美國、歐盟和英國三方聯手擴大成立暴行犯罪諮詢組( Atrocity Crimes Advisory Group)；機動司法團隊是諮詢組的一環。自一年前俄烏戰爭開始以來，烏克蘭總檢察長已記錄7萬多起俄羅斯戰爭罪行。

克里姆林宮此前否認其部隊犯下戰爭罪或故意以平民為目標。