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俄外長控西方「敲詐手段」干預他國事務 影射美施壓G20

記者張聲肇／綜合報導
中國外長秦剛(右)2日在新德里會見俄羅斯外長拉夫洛夫(左)後，俄方發布聲明說，兩國一致排斥(歐美)企圖干預他國內部事務，用敲詐、威脅的手段強制別人接受單方面解決問題的方案。(美聯社)
中國外長秦剛(右)2日在新德里會見俄羅斯外長拉夫洛夫(左)後，俄方發布聲明說，兩國一致排斥(歐美)企圖干預他國內部事務，用敲詐、威脅的手段強制別人接受單方面解決問題的方案。(美聯社)

美國和俄國外長2日在G20會議場合短暫「溝通」後，俄國指控西方國家敲詐，並說中國支持俄國；美國國務卿布林肯則當著拉夫洛夫的面說，美國力挺烏克蘭到底，絕不退縮。

雙方都不認為在印度G20議場外10分鐘的對話為「會談」，布林肯呼籲莫斯科重新考慮退出核武限武條約的立場，並釋放遭俄國判間諜罪的前陸戰隊員保羅魏倫(Paul Whelan)。

拉夫洛夫會見中國代表團後發布聲明說，兩國一致排斥(歐美)企圖干預他國內部事務，用敲詐、威脅的手段強制別人接受單方面解決問題的方案。

中國外長秦剛(右)2日在新德里會見俄羅斯外長拉夫洛夫(左)後，俄方發布聲明說，兩...
中國外長秦剛(右)2日在新德里會見俄羅斯外長拉夫洛夫(左)後，俄方發布聲明說，兩國一致排斥(歐美)企圖干預他國內部事務，用敲詐、威脅的手段強制別人接受單方面解決問題的方案。(歐新社)

這段文字似乎影射布林肯施壓G20成員國，要它們譴責俄國侵略烏克蘭，如果北京武力支援俄國，也要它們聯手制裁中國。

布林肯在會議上說，「我們必須繼續呼籲俄國，為了國際和平與經濟穩定，終止侵略戰爭，從烏克蘭撤兵。」他也呼籲中國不要提供武器給俄國，說「它不能一面想當和平使者，另一面卻又持續在普亭點燃的火把上煽火」。

德國總理蕭爾茲(Olaf Scholz)也在德國國會呼應美國對中、俄的呼籲，還更進一步表達德國對烏克蘭堅定的支持：「違背受害者意願的強制和平，絕無可能」。

地主國印度想讓20大工業國避開烏克蘭問題，專心討論經濟合作，但西方國家的官員看到拉夫洛夫在場，紛紛要求俄國立即停戰，結束超過一年的殺戮。

印度總理莫迪提醒大家，「金融危機、氣候變遷、流行病疫、恐怖主義和戰爭，在在顯示，全球治理已經崩潰」，最好拋開不可能達成共識的爭端，就可能達成協議的事項多著力。但「大敵」當前，連氣候變遷最沒爭議也亟需全球合作的議題，也不了了之。

俄國 烏克蘭 布林肯

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