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有飛彈？ 俄多地空襲警報大作 竟是媒體「遇駭」

編譯俞仲慈／綜合28日電
俄羅斯當局今天表示，多家地方電視台與廣播電台最近播送空襲警報，是駭客入侵所致。（路透）
俄羅斯當局今天表示，多家地方電視台與廣播電台最近播送空襲警報，是駭客入侵所致。（路透）

據路透(Reuters)報導，俄羅斯境內的廣播電台和電視台28日發出飛彈攻擊、呼籲民眾避難的警報，事後被證實是駭客入侵的假消息，外界質疑是烏克蘭所為，烏克蘭政府目前尚未回應。

俄羅斯國內有廣播電台28日發出飛彈來襲警報，呼籲民眾盡速避難，但是這項警報完全子虛烏有，是駭客捏造的假消息，俄羅斯聯邦緊急情況部發表聲明澄清：「由於廣播電台和電視台的伺服器遭駭客入侵，傳出部分地區發布空襲警報的訊息，但這些訊息皆為捏造，與事實情況不符。」

同時俄羅斯官方通訊社RIA也證實，發布飛彈攻擊假警報的廣播電台和電視台散布在緊鄰烏克蘭的別爾哥羅德(Belgorod)和佛洛尼斯(Voronezh)、莫斯科(Moscow)、聖彼得堡(St. Petersburg)附近以及2014年被俄羅斯吞併的克里米亞(Crimea)半島地區。

據了解，在社交媒體發布的圖片顯示電視台播放一張照片，是飛彈攻擊現場的民眾正在尋找掩體，並附上文字訊息，寫著「現在每個人都到避難所去」，同時廣播電台播放刺耳的警笛聲，附上文字訊息：「注意，注意，現在發布空襲警報，現在每個人都要去避難所，注意，注意，有飛彈威脅。」

俄羅斯官方媒體引用地方官員的說法，將假消息來源歸咎於烏克蘭，但基輔(Kyiv)方面目前尚未發表任何官方評論。

旗下擁有多家地方電視台的國營「俄羅斯天然氣工業公司」(Gazprom Media)向RIA表示：「衛星網路遭受此類(駭客)攻擊已成為我們日常營運的一部分。」

上周，俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)向俄羅斯國會發表國情咨文演說之際，包括國營電視台網站以及數家廣播電台因為駭客入侵而一度癱瘓。

事實上，自去年俄羅斯向烏克蘭出兵後不久，與烏克蘭接壤的邊境地區就經常遭到駭客攻擊，莫斯科當局也將攻擊行動歸咎於烏克蘭當局幕後主使。

俄羅斯 烏克蘭 駭客

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