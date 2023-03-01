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強化抗俄 布林肯訪中亞 會前蘇聯5國外長

編譯俞仲慈／綜合28日電
國務卿布林肯(左三)訪問中亞，28日並與哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼和烏茲別克五個脫離蘇聯的中亞共和國外長會晤。(美聯社)
國務卿布林肯(左三)訪問中亞，28日並與哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼和烏茲別克五個脫離蘇聯的中亞共和國外長會晤。(美聯社)

國務卿布林肯(Antony Blinken)在俄烏戰爭屆滿周年之際，展開上任以來的首次中亞之行，28日結束與中亞五國官員的會談後，布林肯在記者會上強調拜登政府尋求深化與中亞國家的合作關係，並以實質的經濟援助，傳達與美國合作帶來的利益。

布林肯此次中亞之行，分別拜會哈薩克(Kazakhstan)、烏茲別克(Uzbekistan)、吉爾吉斯(Kyrgyzstan)、塔吉克(Tajikistan)以及土庫曼(Turkmenistan)五國領袖並舉行會談，也是布林肯上任以來，首次訪問中亞地區。

布林肯與中亞五國官員會晤後，舉行記者會表示：「我們密切關注是否確實制裁俄羅斯，我們正在與包括C5合作夥伴在內的國家，針對經濟溢出效應，進行持續性的討論。」

因為俄烏戰爭，美方宣布聯合友邦對俄羅斯發動全面制裁行動，儘管導致全球性通膨高漲，但白宮懷疑部分國家違反對俄國的制裁令，甚至暗中協助俄國。

因此藉著訪問中亞五國之便，企圖影響莫斯科當局長期以來對中亞地區的影響力，拜登政府向中亞國家承諾提供2500萬元的經濟援助，並加碼2500萬元的專款用來協助經濟增長，包括制定新的貿易路徑、協助中亞企業另尋新的出口市場。

哈薩克總統托卡葉夫(Kassym-Jomart Tokayev)去年11月當選連任，公開反對俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)出兵烏克蘭，在與布林肯會面時表示，「我們在安全、能源、貿易和投資等諸多具有重要戰略意義的範圍，建立非常良好可靠的長期合作夥伴關係」。

布林肯也強調白宮支持哈薩克主權獨立與領土完整，由於俄羅斯和哈薩克擁有世上最長的陸地邊界，烏俄戰爭發生引發哈薩克對俄國威脅的憂心；哈薩克外交部長特列烏別爾季(Mukhtar Tileuberdi)表示：「哈薩克維持和俄國以及其他國家之間，平衡並多元的外交政策，目前沒有看到或感覺到來自俄國的任何危機或威脅。」

哈薩克 布林肯 俄國

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