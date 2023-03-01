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俄爆4起烏無人機攻擊事件 1架近莫斯科

編譯彭尚興／綜合28日電
俄羅斯總統普亭。(歐新社)
俄羅斯總統普亭。(歐新社)

俄羅斯官員28日宣稱，烏克蘭製無人機趁夜對俄國境內多處目標發動攻擊，但都被攔截下來，並未造成任何傷亡或損害。其中一架墜毀於莫斯科東南方柯羅納鎮(Kolomna)的古巴斯托沃村(Gubastovo)，距離俄羅斯首都莫斯科僅不到60哩。

深入莫斯科周邊被攔截 俄防空實力被質疑

莫斯科州州長伏洛比約夫(Andrei Vorobyov)在社群媒體Telegram貼文表示，一架無人機墜毀在一座天然氣配氣站附近，顯然是攻擊失敗。但令西方媒體關切的是，過去烏克蘭無人機的攻擊目標都在俄國西南部邊境地區，這次深入到莫斯科周邊地區，令人不禁對俄羅斯開戰一年後的防空實力感到懷疑。

伏洛比約夫的貼文照片顯示墜毀在雪地中的灰色機身殘骸，研判應該是烏克蘭自製的UJ-22型無人機。此型無人機雖然無法攜帶大型酬載或爆裂物，但巡航距離可達500哩。

普亭演說宣布加強邊境防務 未提無人機

另外，三架烏克蘭無人機27日深夜攻擊了該國西南部的別爾哥羅德州(Belgorod)境內目標。當地政府指出，其中一架直接飛進了一棟公寓樓房的窗戶裡。部分建築和車輛在這場空襲中受到輕微損傷。

烏克蘭軍方對於是否以無人機攻擊俄羅斯境內目標，以及相關戰果等問題，則一貫採取既不承認、也不否認的態度。

俄羅斯總統普亭當天發表演說，宣布加強邊境防務，但對於空襲之事隻字未提。

俄羅斯第二大城聖彼得堡(St. Petersburg)市政府28日上午11時無預警宣布關閉方圓200公里範圍內的空域，當地普爾科夫機場(Pulkovo Airport)所有航班暫停起降，已飛近聖彼得堡的航班全數轉向。由於當局並未說明原因，因此搞得人心惶惶，當地媒體報導，傳言有人目擊當地空域出現無人機之類的不明物體，但未獲證實。

俄國防部稱西部空域演習 戰機一度升空

一小時之後，機場重新開放，航班恢復起降。俄羅斯國防部表示由於俄國西部空域舉行演習，有戰機升空，因此暫時關閉空域。惡國防部聲明指出，「在訓練期間，防空部隊負責偵測、攔截和辨識目標，並與救災單位和執法機構互動。」

烏克蘭的無人機攻擊已經造成許多俄羅斯民眾的不安，身兼莫斯科市議會副議長和國營電視台評論員的梅德維迪夫(Andrei Medvedev)在其部落格中警告說，烏克蘭利用無人機攻擊邊境地區只是一場大規模反攻的序曲，將來還會出現更多航程更遠，能攜帶炸彈的無人機。

俄羅斯 烏克蘭 邊境

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