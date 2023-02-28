財長葉倫突訪烏克蘭 提供12.5億元經濟援助

財政部長葉倫27日突訪基輔，同時宣布提供12.5億元經濟援助，以維持基輔政府基本運作。圖為葉倫在基輔悼念烏國陣亡官兵。(美聯社)

財政部長葉倫 (Janet Yellen)27日突訪烏克蘭 首都基輔，現身聖米迦勒廣場(Saint Michael's Square)，為戰爭中的受難者獻上花圈，並宣布提供12.5億美元經濟援助，展現美國對烏克蘭支持的決心。

美國歷任財政部長甚少造訪戰區，葉倫與烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)等政府高層會面，討論對烏克蘭的新一波約100億美元財政援助事項，並宣布支付第一筆12.5億美元經濟援助。美國國會去年12月批准了450億美元用來支援烏克蘭國防和美國盟友。

葉倫表示，「我希望你們知道，你們並不孤單， 我們與你們同在。美國支持你們，只要你們需要，我們就會支持你們。」

與俄羅斯戰爭一年，烏克蘭2022年經濟萎縮了約30%。澤倫斯基政府今年預計需要來自美國、歐盟和其他國際支持者約380億美元融資，才能維持政府運作。

澤倫斯基在社群平台Telegram上發文表示，「感謝你們持續對侵略國施壓制裁。進一步實施制裁來剝奪俄羅斯金援戰爭的能力是必要的。」

儘管拜登政府不斷強調支援烏克蘭對抗俄羅斯侵略的重要性，但美國和歐盟國家民眾顯然已經對這場不見終點的戰爭感到倦怠。丕優研究中心(Pew Research Center)上個月調查顯示，26%美國民眾認為給烏克蘭的援助過多，高於去年9月的20%；31%受訪者認為援助金額「還算合適」，20%受訪者認為應該援助更多。

另外，就在葉倫訪烏克蘭前夕，白俄羅斯 首都明斯克近郊的一座空軍基地驚傳發生爆炸，疑似有俄羅斯空軍運輸機受損。白俄羅斯反政府組織BYPOL在Telegram上發文指出，游擊隊證實完成一次成功的特別行動，在明斯克近郊馬丘里奇(Machulishchy)機場炸毀一架俄羅斯軍機。

白俄反對派領袖季哈諾夫斯卡婭(Sviatlana Tsikhanouskaya)的高級顧問維亞寇卡(Franak Viacorka)也推文說：「這是自2022年初以來最成功的一次奇襲。」

反對派聲明目前尚無法核實，俄羅斯軍隊也還未發表任何聲明。白俄羅斯是俄對烏戰爭中唯一的歐洲盟友，雖未直接參戰，但卻讓俄軍從其領土對烏克蘭發動入侵行動。