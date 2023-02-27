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分析：歐洲想忘卻歷史 烏戰打碎和平夢

編譯潘勛／綜合26日電

俄羅斯入侵烏克蘭已逾一年，歐洲發生破壞慘重的地面戰，芬蘭總統尼尼斯托(Sauli Niinisto)一年前便表示，面具已經摘下來，只剩戰爭冷酷的臉孔清晰可睹，紐約時報26日分析指出，俄烏戰爭為冷戰結束以來，改變歐洲大陸最嚴重事件，而且看不到回頭路。

尼尼斯托在位逾十年，是俄國總統普亭少有的外國舊友，與普亭會見多次，一向奉行務實接觸的政策，與俄國打交道；俄烏戰爭一爆發，原有務實政策完全被揚棄，歐洲本有幻想，與普亭經商打交道一如尋常，現也付諸流水。

歐洲的幻想根深柢固； 27成員國耗時數十年打造出歐盟，本立足於把和平推廣到全大陸的核心理念，認為經濟交流、貿易及互相依賴，是抵禦戰爭最好的屏障，這個觀念深植歐洲人心中，即便與敵意漸深的莫斯科打交道也一樣。

普亭變得強勢、講帝國主義、想「收復俄國失土」、殘暴，對歐洲的政治和平無動於衷，巴黎及柏林當局幾乎無法理解，即便在克里米亞2014年被俄國兼併也一樣。

尼尼斯托2月在慕尼黑安全會議上表示，承平太久，歐洲很多國家把和平視為理所當然，把戒心放了下來。

但俄烏戰爭改變歐洲之深，比1989年冷戰結束以來任何事件都深沉。以德國最明顯的和平心態，已然讓位給剛萌生的意識，認為軍事力量就追求安全、戰略目標，還是有其必需。歐洲本來像進入自駕模式，忘卻歷史，現在像受到電擊，要使出渾身力氣，拯救自由於烏克蘭。

荷蘭國防專家科特威格(Rem Korteweg)表示，歐洲政治人物把硬實力視為工具，以執行外交政策，處理地緣政治事務，到現在都還不熟悉，於是撞到鐵板。

計較歐洲可以接受多大的蕃茄、什麼形狀的香蕉，這些好日子俱往矣，取而代之的是辯論哪些坦克可以送去基輔，或許美製F-16戰機也行。歐盟已提供約38億元軍援給烏克蘭。

總而言之，歐洲國家無論是個別還是以歐盟的部分，已保證用五花八門的形式，援助基輔當局，總金額逾500億元，對俄國實施十輪制裁，另吸收逾800萬烏國難民，大致戒掉對俄國石油天然氣的依賴，承受劇烈通膨也做全面改變。

俄國 普亭 烏克蘭

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