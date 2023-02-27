烏戰後遭國際孤立 俄國與中國太空合作也不順

俄國受烏戰拖累，太空事業也近停擺，中俄太空合作受挫。圖為去年11月22日神舟十五號太空船在甘肅升空，前往天宮太空站會合。(Getty Images)

受俄烏戰爭影響，俄羅斯 太空計畫在國際間遭孤立，中國與俄羅斯的太空合作進度不順，中國吹捧自家太空實力與成就時，閉口不提俄國 這個合作夥伴，兩國聯手打造的月球科研站也不見他國加入，讓中國想藉此在太空中贏過美國的野心受創。

彭博新聞26日報導，中俄於2021年簽署關於合作制定建立國際月球科研站計劃的備忘錄。中國的技術實力加上俄國深厚的太空經驗，兩國看似天作之合，但有鑑於俄國太空計畫預算、人員和能力連年下降，其實從一開始，外界就對俄國在此合作中的作用有所質疑。

中國更是自俄烏戰爭爆發以來，就開輕描淡寫俄國的參與，不但在9月於巴黎舉行的巴黎舉辦的國際太空大會(IAC)上，閉口不談俄國；中國媒體針對太空計畫的報導，也經常漏掉俄國的參與。

華東政法大學教授何奇松就表示，中國的太空計畫就算沒超過，也已與俄國齊頭；中俄太空合作，象徵意義大於實用價值。

中國一直以來都把太空計畫用為與美國競爭的軟實力工具，中俄月球科研站計畫的目的之一，就是要吸引其他國家的加入。但相較於美國的「阿提米絲」(Artemis)計畫，吸引包括奈及利亞、盧安達和烏克蘭等23國共同簽署「阿提米絲協議」，中俄月球科研站計畫至今卻仍無人問津。

歐洲太空總署(ESA)負責人也在1月無視雙方於2015年簽署的協議，表示無意讓自家太空人 前往中國的太空站，進一步打擊中國欲壓過美國，主導太空的野心。

俄烏戰爭爆發，重創俄國太空計畫，俄羅斯聯邦太空總署(Roscosmos)不但失去與ESA的合作，讓ESA叫停多次俄國的任務，英國的衛星公司OneWeb也宣布停用俄國火箭發射衛星。

而在而各國都努力迎接商業太空活動的新時代之際，中國急需找尋更多新夥伴，因為若只有俄國這一個在國際間遭到孤立的盟友，那北京恐將難以抵制美國要為新興太空經濟制定規則的努力。