拜登：北京和平方案僅俄受益 由中國來調停不合理

拜登總統在接受ABC News專訪時表示，俄烏戰爭由中國調停「不合理」，他並表示如果中國向俄羅斯提供武器，美國將作出反應。(截圖自ABC News電視畫面)

中國24日發布「政治解決烏克蘭 危機」12點聲明，希望透過和平談判解決衝突，拜登 總統同日迅速作出回應，指由中國調停結束烏克蘭戰爭的想法是「不合理的」。

拜登在白宮接受美國廣播公司(ABC)新聞頻道記者繆爾(David Muir)訪問時表示，「(俄羅斯 總統)普亭對這一計畫表示讚賞，那怎麼可能有好處呢？」

「如果按照中國的計畫行事，除了俄羅斯外，其他任何人都不會受益。」拜登並指出，「所以由中國調停一場對烏克蘭完全不公正的戰爭，這個想法是不合理的」。

與布林肯不同調 拜登不認為中國會提供俄武器

對於國務卿布林肯指有情報顯示中國考慮向俄羅斯提供致命武器，拜登說若是如此，美國將作出回應，但他預計中國不會這樣做。

拜登說，「我不認為，我們還沒有看到，但我認為中國不會採取這個重大舉措向俄羅斯提供武器」。

當繆爾追問中國未來向俄羅斯提供武器會否越界時，拜登堅稱美國會做出回應，並以其他國家在支持俄羅斯後，所受到的制裁作為暗示。

拜登還介紹了去年在峇里島與中國國家主席習近平直接對話的情況，說他警告習近平若中國軍援俄羅斯，在經濟上將會受到的影響。

俄烏戰爭進入第二年，連日來交戰雙方在哈爾科夫地區激戰，圖為烏軍士兵25日在BM-21多管火箭前待命。(Getty Images)

拜登重申不會提供烏F-16戰機

拜登在訪問中也重申不會提供烏克蘭F-16戰機，認為烏國總統澤倫斯基並不需要，所以排除給予F-16的可能性。

當繆爾問及這是否意味「永遠不會」時，拜登說無法確切知道烏克蘭未來的防禦需要，但根據美國軍方現在的說法，沒有任何理由可以提供 F-16，所以暫時排除它。

這個說法也與國務卿布林肯不同。

布林肯2月8日在華盛頓回答記者有關美方是否準備向烏克蘭提供戰機時，並未明確排除將來提供相關援助的可能性。他說，隨著事態逐步發展，需求在變化，美國提供給烏克蘭的武器也在變化，這是一個不斷發展的過程，對於烏方需要什麼，美方將持續作出判斷。

拜登在此之前已多次拒絕烏克蘭提出的供應戰機的要求，上月已表明不會向烏克蘭提供 F-16，但澤倫斯基及布林肯卻說仍在商討。