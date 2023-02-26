G20財長會爆爭執 譴責俄侵烏? 中國拒簽字 公報難產

在印度舉行的20國集團(G20)財政部長會議25日結束，美國財長葉倫譴責俄國對烏克蘭發動的「違法不義戰爭」，重申G20國家要繼續支援烏國，阻止俄國的軍事行動。(路透)

20國集團(G20)在印度 舉行的財政部長會議25日結束，大多數國家財長譴責俄羅斯侵略烏克蘭 ，但俄國 及中國反對會議公報對戰爭的描述，拒絕簽字，因此未達共識而散會；美國財長葉倫在俄國官員參與的議程上譴責對烏克蘭發動的「違法不義戰爭」，重申G20國家要多多支援烏國，阻止俄國的軍事行動。

會議未達成共識 僅發布彙總文件

20國集團輪值主席國印度在科技大城邦加羅爾(Bengaluru)舉辦這場財長會議，本不願挑起俄烏戰爭議題，但西方國家堅稱，會議公報未納入譴責俄國侵烏，便不予支持，最後印度僅發布「主席國彙總及結果文件」，總結兩天的會談，另註記會中的爭執。

出席G20財長會議的大多數國家代表都譴責俄羅斯侵略烏克蘭，但俄國及中國反對會議公報對戰爭的描述，拒絕簽字，導致公報難產。圖為中國財政部副部長王東偉(左)及隨員走出會場。(Getty Images)

G20財長會議一團紊亂

七大工業國集團(G7)24日才宣布對俄國進行新的制裁，同日展開的G20財長會議一團紊亂，收尾亦然。

主辦國最後文件指出，大多數成員國強烈譴責發生在烏克蘭的戰爭，強調戰爭導致人類無限苦難，全球經濟現有的脆弱點因此雪上加霜，如供應鏈撕斷、金融穩定有失衡之虞、能源及糧食不安揮之不散。

最後文件寫道，「當前局勢及制裁，出現其他看法及不同評估。G20不是解決安全命題的論壇，但我等承認，安全命題對全球經濟有重大影響」，意指美國、歐洲國家等國採取手段，懲罰侵略烏國的俄國，想讓俄國收入枯竭。

去年印尼元首峰會亦生分歧

G20財長會議這般落幕，與去年11月在印尼峇里島(Bali)舉辦的元首峰會雷同；印尼也只發布最終宣言，承認有諸多分歧，創設逾20年的G20宗旨在解決經濟危機，近來要達成共識以發布正式的會後公報，愈來愈難。

印度財長妮爾瑪拉‧席特拉曼(Nirmala Sitharaman)指出，原為邦加羅爾會議準備的公報，有兩段取自峇里島宣言，但俄、中兩國勒令必須刪除，揚言這次不能加入最後文件簽字國。

席特拉曼指出，因中俄反對，G20財長會議不能發布公報，故改採彙總及結果文件代之。

席特拉曼表示，會議雖未能達成堪稱公報的成果，只是結果聲明，財長們仍認為能齊集會議，已稍有進展。

德國財長林德納(Christian Lindner)表示，中國拒絕加入宣言，誠為「遺憾」。

葉倫譴責俄發動「違法不義戰爭」

葉倫稍早表示，任何文件「絕對有必要」譴責俄國；兩位與會財長表示，中俄兩國不想讓G20這個平台用來討論政治事務。

主辦國印度立場中立 拒譴責俄國

俄國是G20成員國，但沒列居G7，自稱在烏行動是特殊軍事行動，拒絕侵略或戰爭這樣的詞彙。主辦國印度大致採取中立立場，拒絕譴責俄國侵略，想用外交解決，還大幅加買俄國石油。