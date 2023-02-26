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共和黨2024總統大選競爭者 對俄烏戰立場相左

編譯俞仲慈／綜合25日電
前副總統潘斯24日在德州發表演說，針對俄烏戰爭滿周年，呼籲拜登政府提供更多、更快速的軍事援助，支持烏克蘭對抗俄羅斯。(美聯社)
前副總統潘斯24日在德州發表演說，針對俄烏戰爭滿周年，呼籲拜登政府提供更多、更快速的軍事援助，支持烏克蘭對抗俄羅斯。(美聯社)

前副總統潘斯(Mike Pence)24日在德州發表演說，針對俄烏戰爭滿周年，呼籲拜登政府提供更多、更快速的軍事援助，支持烏克蘭對抗俄羅斯；此一說法與黨內其他有意爭取2024年總統提名的共和黨人不同，顯然在俄烏戰事議題上，共和黨人各吹各的調，最後就看選民是否認同。

潘斯在奧斯汀德州大學演說時強調：「如果我們支持烏克蘭人民、捍衛自由的承諾動搖，我們後代可能很快也被迫站出來捍衛自由。」潘斯也指責共和黨內一些同志和俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)站在一起。

潘斯對待俄烏戰爭的立場，明顯和前總統川普不同調。俄烏戰爭初期，川普還讚揚普京「精明」又「聰明」，最近還誇下海口，如果能夠重返白宮，他可以在24小時內結束俄烏戰爭。

前總統川普對於拜登政府對烏克蘭的軍事援助支出，提出警告「我們會因為第三次世界大戰...
前總統川普對於拜登政府對烏克蘭的軍事援助支出，提出警告「我們會因為第三次世界大戰而完蛋」。圖為川普3日在俄亥俄州演說。(美聯社)

川普24日接受保守派評論員貝克(Glenn Beck)訪問時，對於拜登政府對烏克蘭的軍事援助支出，提出警告「我們會因為第三次世界大戰而完蛋」；川普強調：「我要對普亭、對澤倫斯基說一些他們不想聽的話，然後把他們拉在一塊、完成談判。」

佛州州長德桑提斯本周接受福斯新聞網(Fox News)訪問，刻意淡化來自俄羅斯的...
佛州州長德桑提斯本周接受福斯新聞網(Fox News)訪問，刻意淡化來自俄羅斯的威脅，「我認為俄羅斯已證明他們是一個三流軍事國家，我不認為他們足以對我們國家構成同等威脅」。圖為德桑提斯20日在紐約出席活動。(Getty Images)

至於另一位共和黨熱門人選，佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)過去在聯邦眾議員任內，素以外交鷹派聞名，但他近來的發言越來越像川普，「我認為和中國打一場代理人戰爭、捲入邊境或克里米亞(Crimea)之類戰事，並不符合我們的利益」。德桑提斯本周接受福斯新聞網(Fox News)訪問，甚至刻意淡化來自俄羅斯的威脅，「我認為俄羅斯已證明他們是一個三流軍事國家，我不認為他們足以對我們國家構成同等威脅」。

前駐聯合國大使妮姬‧海理多次指責拜登政府輕忽俄羅斯的威脅，「我們將與我們的盟友，...
前駐聯合國大使妮姬‧海理多次指責拜登政府輕忽俄羅斯的威脅，「我們將與我們的盟友，從以色列到烏克蘭，統統站在一起，我們要和伊朗、俄羅斯的敵人站在一起」。圖為海理20日在愛阿華州發表演說。(美聯社)

另外前駐聯合國大使妮姬‧海理(Nikki Haley)早在俄烏戰爭發生後，即多次指責拜登政府輕忽俄羅斯的威脅，「我們將與我們的盟友，從以色列到烏克蘭，統統站在一起，我們要和伊朗、俄羅斯的敵人站在一起。」海理本月稍早宣布爭取2024黨內提名，她除了公開支持烏克蘭，並呼籲為烏克蘭提供更多的軍事援助。

烏克蘭 俄羅斯 川普

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