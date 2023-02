烏東巴赫姆特被攻一年仍屹立 已成抗俄象徵

位於頓內次克的巴赫姆特已被俄軍打成廢墟,但也是烏克蘭堅定抗俄的象徵。(歐新社) UKRAINE RUSSIA CONFLICT:Daily life in Bakhmut epa10475673 A bombed building in Bakhmut, Ukraine, 18 February 2023. Russian troops entered Ukraine on 24 February 2022 starting a conflict that has provoked destruction and a humanitarian crisis. EPA-EFE/MARIA SENOVILLA

美聯社報導,位於烏克蘭 東部頓內次克州(Donetsk)的巴赫姆特(Bakhmut)原本是生產鹽礦與石膏的繁華城鎮,在俄國 一年來的頻頻攻擊下,已成為鬼域,但也變為烏克蘭堅毅抗俄的象徵,俄國的無情砲轟與長達數月的攻城行動,迄今徒勞無功,只造成一波波慘重傷亡。

美聯社取得巴赫姆特的新一批空拍圖顯示,俄軍入侵一年來,在巴赫姆特留下的無法細數的破壞痕跡,在在證明戰爭的愚蠢。

透過無人機鳥瞰,巴赫姆特頹圮的情況顯而易見。整排公寓大樓損毀只剩外牆,屋頂不翼而飛,公寓內部裝潢一覽無遺。

硝煙迷漫的廢墟中,一隻孤狗在雪中無目的的漫步,牠肯定沒注意到,或餓到不在乎經常從天而降的「死亡砲彈雨」,無情落在飽受俄軍轟炸而破敗的巴赫姆特市。

美聯社取得的2月13日的影像乍看沒有人影,但雪地上的輪胎痕跡與足跡,顯示當地依然有人活動,居民依然在那裡,只是躲在地下室或碉堡裡求生存。

巴赫姆特戰前人口約8萬人,數千居民拒絕離開或無法撤退,目前該城駐軍人數保密。

其中一張照片顯示,遠處有一輛汽車緩緩駛離;牆上的塗鴉也是有人住在當地的證據,其中一個塗鴉寫道「巴赫姆特愛烏克蘭」,旁邊則有烏克蘭武裝部隊總司令扎魯日尼(Valerii Zaluzhnyi)的肖像,並比出勝利V手勢,下方寫著「神和扎魯日尼與我們同在」。

烏軍情報官史基柏斯基(Vadym Skibitskyi)接受美聯社訪問時,把巴赫姆特比作俄烏戰爭早期、抵抗俄軍數月的東南部戰略港都馬立波(Mariupol)。

史基柏斯基說,正如同馬立波,「巴赫姆特也是一個指標和堡壘」,這座城市無庸置疑成為烏軍堅守陣地的表徵。

法國東北部村落弗勒里-德旺-杜奧蒙(Fleury-devant-Douaumont)在第一次世界大戰中被夷為平地,1916年6月到8月期間,法德兩軍交替占領該鎮共16次,這座「為法國而死」的村落從未重建,法國凡爾登鎮(Verdun)還有八個村落也同樣在戰爭中沒落。