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烏東巴赫姆特被攻一年仍屹立 已成抗俄象徵

編譯陳韻涵／綜合24日電
位於頓內次克的巴赫姆特已被俄軍打成廢墟，但也是烏克蘭堅定抗俄的象徵。（歐新社） UKRAINE RUSSIA CONFLICT:Daily life in Bakhmut epa10475673 A bombed building in Bakhmut, Ukraine, 18 February 2023. Russian troops entered Ukraine on 24 February 2022 starting a conflict that has provoked destruction and a humanitarian crisis. EPA-EFE/MARIA SENOVILLA
位於頓內次克的巴赫姆特已被俄軍打成廢墟，但也是烏克蘭堅定抗俄的象徵。（歐新社） UKRAINE RUSSIA CONFLICT:Daily life in Bakhmut epa10475673 A bombed building in Bakhmut, Ukraine, 18 February 2023. Russian troops entered Ukraine on 24 February 2022 starting a conflict that has provoked destruction and a humanitarian crisis. EPA-EFE/MARIA SENOVILLA

美聯社報導，位於烏克蘭東部頓內次克州(Donetsk)的巴赫姆特(Bakhmut)原本是生產鹽礦與石膏的繁華城鎮，在俄國一年來的頻頻攻擊下，已成為鬼域，但也變為烏克蘭堅毅抗俄的象徵，俄國的無情砲轟與長達數月的攻城行動，迄今徒勞無功，只造成一波波慘重傷亡。

美聯社取得巴赫姆特的新一批空拍圖顯示，俄軍入侵一年來，在巴赫姆特留下的無法細數的破壞痕跡，在在證明戰爭的愚蠢。

透過無人機鳥瞰，巴赫姆特頹圮的情況顯而易見。整排公寓大樓損毀只剩外牆，屋頂不翼而飛，公寓內部裝潢一覽無遺。

硝煙迷漫的廢墟中，一隻孤狗在雪中無目的的漫步，牠肯定沒注意到，或餓到不在乎經常從天而降的「死亡砲彈雨」，無情落在飽受俄軍轟炸而破敗的巴赫姆特市。

美聯社取得的2月13日的影像乍看沒有人影，但雪地上的輪胎痕跡與足跡，顯示當地依然有人活動，居民依然在那裡，只是躲在地下室或碉堡裡求生存。

巴赫姆特戰前人口約8萬人，數千居民拒絕離開或無法撤退，目前該城駐軍人數保密。

其中一張照片顯示，遠處有一輛汽車緩緩駛離；牆上的塗鴉也是有人住在當地的證據，其中一個塗鴉寫道「巴赫姆特愛烏克蘭」，旁邊則有烏克蘭武裝部隊總司令扎魯日尼(Valerii Zaluzhnyi)的肖像，並比出勝利V手勢，下方寫著「神和扎魯日尼與我們同在」。 

烏軍情報官史基柏斯基(Vadym Skibitskyi)接受美聯社訪問時，把巴赫姆特比作俄烏戰爭早期、抵抗俄軍數月的東南部戰略港都馬立波(Mariupol)。

史基柏斯基說，正如同馬立波，「巴赫姆特也是一個指標和堡壘」，這座城市無庸置疑成為烏軍堅守陣地的表徵。

法國東北部村落弗勒里-德旺-杜奧蒙(Fleury-devant-Douaumont)在第一次世界大戰中被夷為平地，1916年6月到8月期間，法德兩軍交替占領該鎮共16次，這座「為法國而死」的村落從未重建，法國凡爾登鎮(Verdun)還有八個村落也同樣在戰爭中沒落。

同樣在法國，中部城鎮奧拉杜爾(Oradour-sur-Glane)1944年6月10日在第二次世界大戰中被摧毀，至今仍原封不動，作為納粹德國黨衛隊屠殺642位村民的紀念遺址。

位於頓內次克的巴赫姆特是俄烏交戰最激烈的地區之一，未來重建也需要大量經費。圖為一...
位於頓內次克的巴赫姆特是俄烏交戰最激烈的地區之一，未來重建也需要大量經費。圖為一名烏克蘭傷兵正接受簡單治療。（美聯社） Russia Ukraine War Military medics give first aid to a soldier wounded in a battle in an evacuation vehicle near Bakhmut, Donetsk region, Ukraine, Wednesday, Feb. 22, 2023. (AP Photo/Libkos)

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