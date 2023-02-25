俄烏衝突讓歐戰回歸 5個面相改變世界

全球都在提醒和紀念俄烏戰爭進入一周年，巴黎艾菲爾鐵塔打上烏克蘭國旗的藍黃燈光。（Getty Images)

俄烏戰爭對烏克蘭 來說是一場災難，對全球來說也是一場危機。自2022年2月24日俄羅斯 入侵鄰國烏克蘭以來，世界變得更不穩定、也更可怕；持續一年的俄烏戰爭至少從五個面相改變了這個世界。

1.如二戰前局勢

這場衝突引爆新的軍備競賽，讓人想起1930年代二戰爆發前局勢。俄羅斯徵召數十萬人入伍，要將軍隊從100萬擴至150萬人；美國助烏武器並提高武器產量維持庫存；法國計畫在2030年前將軍費開支增加三分之一；德國放棄禁止向衝突地區運送武器禁令，將導彈和坦克運往烏克蘭。

英國巴斯大學(University of Bath)安全高級講師伯里 (Patrick Bury) 表示，戰前，許多觀察家認為軍隊將轉向更先進科技和網絡戰，「但至少目前在烏克蘭，傳統戰爭又回來了。」

2.聯盟通過考驗

俄羅斯總統普亭冀望入侵會分裂西方並削弱北大西洋公約組織(NATO)，但昔日為對抗蘇聯成立的北約軍事聯盟，因新使命感再次復甦；芬蘭和瑞典也放棄持續不結盟政策，要求加入北約以抵禦俄羅斯。

歐盟嚴厲制裁俄羅斯，向烏克蘭提供數十億元武器裝備，與前成員國英國尷尬的外交關係，隨局勢解凍。但衝突持續時間越長，西方團結壓力更大。

3.俄國 強化結盟

戰爭讓俄羅斯成為西方賤民，寡頭遭制裁，生意被列入黑名單，國際品牌從俄國消失。但莫斯科並非完全沒有朋友；它加強與中國經濟聯繫，強化與國際棄兒北韓和伊朗軍事聯繫，繼續憑藉其經濟和軍事力量在非洲和中東建立影響力。

4.經濟飽受重創

從歐洲到非洲，都感受到戰爭的經濟影響。戰前歐盟幾乎有一半天然氣和三分之一石油自俄羅斯進口；制裁俄國，讓能源價格大受衝擊。俄羅斯和烏克蘭是小麥和葵花籽油主要供應國，俄羅斯是全球最大化肥生產國；戰爭讓食品價格飆升；俄羅斯將高價歸咎於西方，烏克蘭及其盟國則指責俄羅斯以飢餓作武器。

5.不確定新時代