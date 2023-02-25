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俄烏衝突讓歐戰回歸 5個面相改變世界

記者胡玉立／綜合報導
全球都在提醒和紀念俄烏戰爭進入一周年，巴黎艾菲爾鐵塔打上烏克蘭國旗的藍黃燈光。（Getty Images)
全球都在提醒和紀念俄烏戰爭進入一周年，巴黎艾菲爾鐵塔打上烏克蘭國旗的藍黃燈光。（Getty Images)

俄烏戰爭對烏克蘭來說是一場災難，對全球來說也是一場危機。自2022年2月24日俄羅斯入侵鄰國烏克蘭以來，世界變得更不穩定、也更可怕；持續一年的俄烏戰爭至少從五個面相改變了這個世界。

1.如二戰前局勢

這場衝突引爆新的軍備競賽，讓人想起1930年代二戰爆發前局勢。俄羅斯徵召數十萬人入伍，要將軍隊從100萬擴至150萬人；美國助烏武器並提高武器產量維持庫存；法國計畫在2030年前將軍費開支增加三分之一；德國放棄禁止向衝突地區運送武器禁令，將導彈和坦克運往烏克蘭。

英國巴斯大學(University of Bath)安全高級講師伯里 (Patrick Bury) 表示，戰前，許多觀察家認為軍隊將轉向更先進科技和網絡戰，「但至少目前在烏克蘭，傳統戰爭又回來了。」

2.聯盟通過考驗

俄羅斯總統普亭冀望入侵會分裂西方並削弱北大西洋公約組織(NATO)，但昔日為對抗蘇聯成立的北約軍事聯盟，因新使命感再次復甦；芬蘭和瑞典也放棄持續不結盟政策，要求加入北約以抵禦俄羅斯。

歐盟嚴厲制裁俄羅斯，向烏克蘭提供數十億元武器裝備，與前成員國英國尷尬的外交關係，隨局勢解凍。但衝突持續時間越長，西方團結壓力更大。

3.俄國強化結盟

戰爭讓俄羅斯成為西方賤民，寡頭遭制裁，生意被列入黑名單，國際品牌從俄國消失。但莫斯科並非完全沒有朋友；它加強與中國經濟聯繫，強化與國際棄兒北韓和伊朗軍事聯繫，繼續憑藉其經濟和軍事力量在非洲和中東建立影響力。

4.經濟飽受重創

從歐洲到非洲，都感受到戰爭的經濟影響。戰前歐盟幾乎有一半天然氣和三分之一石油自俄羅斯進口；制裁俄國，讓能源價格大受衝擊。俄羅斯和烏克蘭是小麥和葵花籽油主要供應國，俄羅斯是全球最大化肥生產國；戰爭讓食品價格飆升；俄羅斯將高價歸咎於西方，烏克蘭及其盟國則指責俄羅斯以飢餓作武器。

5.不確定新時代

這場戰爭清楚提醒世人，個人無力控制歷史進程，800萬烏克蘭難民被迫逃離家園，在歐洲等地重新生活。未受直接影響的人，也被迫面對歐洲和平突然破裂後的不確定性與焦慮。普亭含蓄威脅不排除使用核武，也重燃世人對核戰的恐懼。

紐約帝國大廈用藍色和黃色燈光提醒世人記得俄國入侵烏克蘭已經一周年，而且還沒結束。...
紐約帝國大廈用藍色和黃色燈光提醒世人記得俄國入侵烏克蘭已經一周年，而且還沒結束。（路透）

俄羅斯 烏克蘭 俄國

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