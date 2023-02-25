俄軍狂攻一整年 烏克蘭十分之一醫療設施受損

烏戰打了一整年，烏克蘭境內十分之一的醫院遭戰火波及。圖為頓內茨克一座醫院被俄軍砲火摧毀。(美聯社)

包括美國、英國 、瑞士和烏克蘭 等多國非營利組織在俄烏戰爭屆滿周年前發布的一份調查顯示，去年一年，俄軍針對烏克蘭境內的醫療設施，發動超過700起攻擊行動，不但摧毀醫院、診所、連藥房、救護車等相關設施也造到波及；換言之，有十分之一的醫療設施都成為戰火犧牲品，甚至還傳出有200位醫護人員遭到殺害、逮捕等非人道待遇，引起人權組織要追究俄軍犯下的戰爭罪。

有線電視新聞網(CNN)報導，這項調查係由五個非政府組織(NGO)包括eyeWitnessto Atrocities、Insecurity Insight、Media Initiative for Human Rights(MIHR)、Physicians for Human Rights(PHR)和烏克蘭醫療保健中心(Ukrainian Healthcare Center，UHC)聯手進行，統計去年2月至12月期間，俄軍針對烏克蘭醫療設施進行多達707次攻擊行動，包括250次發射導彈，造成境內十分之一醫院診所嚴重受損，並且205次攻擊藥房、救護車等醫療設備、243次攻擊健保 機構，另外還有近200名醫護人員因此身亡或受傷、甚至遭到綁架、逮捕等非人道待遇。

烏戰打了一整年，烏克蘭境內十分之一的醫院遭戰火波及。圖為頓內茨克一座醫院被俄軍砲火摧毀。(美聯社)

該報告作者之一、也是MIHR研究主任德沃斯(Christian De Vos)告訴CNN記者，「這些發現足以敲響警鐘，呼籲國際社會應立即採取行動，終止在烏克蘭以及世界各地，對醫護人員進行的惡劣暴行、卻尚未受罰的現象。」

該報告作者之一、也是瑞士非營利組織Insecurity Insight主任威爾(Christina Wille)針對醫護人員遭到綁架或刑求的案件也表示，「我們從數據模式，清楚看到違背國際人道主義的戰爭方式，亟需加以解決。」

而且歷經一年的戰火蹂躪，烏克境內的供電和醫療系統受損，造成平民巨大壓力。根據聯合國國際移民組織(International Organization for Migration)去年12月報告顯示，有近三分之一烏克蘭人無法獲得正常醫療，此一比例在東部和南部地區更高。

以東南部戰略港都馬立波(Mariupol)為例，該市截至去年6月，至少有32萬市民逃離家園或被迫搬遷或死亡，根據UHC研究，該市近八成醫療設施被毀，僅剩10萬人口，其中多數是弱勢群體和老人。

對此，丹麥哥本哈根大學國際刑法副教授馬爾丘克(Iryna Marchuk)透過聲明強調，「俄軍蓄意攻擊烏克蘭醫療設施，乃國際人道主義法絕對禁止之行為，係違反國際刑事法庭所管轄之戰爭罪。」