俄軍狂攻一整年 烏克蘭十分之一醫療設施受損
包括美國、英國、瑞士和烏克蘭等多國非營利組織在俄烏戰爭屆滿周年前發布的一份調查顯示，去年一年，俄軍針對烏克蘭境內的醫療設施，發動超過700起攻擊行動，不但摧毀醫院、診所、連藥房、救護車等相關設施也造到波及；換言之，有十分之一的醫療設施都成為戰火犧牲品，甚至還傳出有200位醫護人員遭到殺害、逮捕等非人道待遇，引起人權組織要追究俄軍犯下的戰爭罪。
有線電視新聞網(CNN)報導，這項調查係由五個非政府組織(NGO)包括eyeWitnessto Atrocities、Insecurity Insight、Media Initiative for Human Rights(MIHR)、Physicians for Human Rights(PHR)和烏克蘭醫療保健中心(Ukrainian Healthcare Center，UHC)聯手進行，統計去年2月至12月期間，俄軍針對烏克蘭醫療設施進行多達707次攻擊行動，包括250次發射導彈，造成境內十分之一醫院診所嚴重受損，並且205次攻擊藥房、救護車等醫療設備、243次攻擊健保機構，另外還有近200名醫護人員因此身亡或受傷、甚至遭到綁架、逮捕等非人道待遇。
該報告作者之一、也是MIHR研究主任德沃斯(Christian De Vos)告訴CNN記者，「這些發現足以敲響警鐘，呼籲國際社會應立即採取行動，終止在烏克蘭以及世界各地，對醫護人員進行的惡劣暴行、卻尚未受罰的現象。」
該報告作者之一、也是瑞士非營利組織Insecurity Insight主任威爾(Christina Wille)針對醫護人員遭到綁架或刑求的案件也表示，「我們從數據模式，清楚看到違背國際人道主義的戰爭方式，亟需加以解決。」
而且歷經一年的戰火蹂躪，烏克境內的供電和醫療系統受損，造成平民巨大壓力。根據聯合國國際移民組織(International Organization for Migration)去年12月報告顯示，有近三分之一烏克蘭人無法獲得正常醫療，此一比例在東部和南部地區更高。
以東南部戰略港都馬立波(Mariupol)為例，該市截至去年6月，至少有32萬市民逃離家園或被迫搬遷或死亡，根據UHC研究，該市近八成醫療設施被毀，僅剩10萬人口，其中多數是弱勢群體和老人。
對此，丹麥哥本哈根大學國際刑法副教授馬爾丘克(Iryna Marchuk)透過聲明強調，「俄軍蓄意攻擊烏克蘭醫療設施，乃國際人道主義法絕對禁止之行為，係違反國際刑事法庭所管轄之戰爭罪。」
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