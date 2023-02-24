我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄烏戰爭一週年 美宣布新一輪對俄制裁

副國務卿薛曼：希望習近平繼續維持台海現狀

柏林萬人反戰示威 廢棄坦克放置俄國使館前

中央社／柏林24日專電
俄烏戰爭屆滿一週年，一輛廢棄的俄軍坦克停放在俄羅斯駐德國大使館前。（中央社）
俄烏戰爭屆滿一週年，一輛廢棄的俄軍坦克停放在俄羅斯駐德國大使館前。（中央社）

今天是俄羅斯入侵烏克蘭一週年，柏林出現大規模反戰示威，一輛廢棄的俄軍坦克停放在俄國大使館前，象徵俄國政權的沉淪。

遊行隊伍首先在市中心馬克思大道上的「莫斯科咖啡館」前集合，這家著名活動場所今天暫時更名為「基輔咖啡館」，參與者主要是因戰亂流亡到柏林的烏克蘭人，包括朝野主要政黨領袖也有不少德國人響應，警方估計至少1萬人參加。

隨後在一面35公尺長烏克蘭國旗的前導下，遊行群眾沿途高喊「俄羅斯是恐怖主義國家」、「榮光歸於烏克蘭」、「榮光歸於英雄」、「停止戰爭」、「完全和平」等口號，活動歷時4小時，最後在地標布蘭登堡門劃上句點。

旅居德國逾20年的烏克蘭人尤莉雅（Yulia）演講時表示，自己的國家遭逢如此恐怖的戰爭，讓她難以用言語描述此刻感受，希望大家一輩子不會面臨同樣命運，跟烏克蘭人一樣內心這麼痛苦。

遊行主辦人克莉絲塔-馬利亞（Krista-Marija Läbe）對到場人數踴躍感到欣慰，她說烏克蘭人從此不再覺得孤單。

俄國大使館前今天還停放了一輛入侵烏克蘭時被摧毀的俄軍T-72型坦克車，砲口正好對著大使館，吸引大批民眾圍觀，預計展示3天。

這是柏林一個民間組織從烏克蘭國防部借來的戰利品，發起人吉博爾（Wieland Giebel）表示，這輛坦克是「沈淪的象徵」，他預言當前俄羅斯政權將跟納粹帝國一樣走向沉淪。

俄烏戰爭屆滿一週年，柏林出現大規模反戰示威，群眾在「基輔咖啡館」前集合。（中央社...
俄烏戰爭屆滿一週年，柏林出現大規模反戰示威，群眾在「基輔咖啡館」前集合。（中央社）
俄羅斯入侵烏克蘭一週年了，柏林街頭出現反戰示威，到場人數踴躍，警方估計至少1萬人...
俄羅斯入侵烏克蘭一週年了，柏林街頭出現反戰示威，到場人數踴躍，警方估計至少1萬人參加。（中央社）

烏克蘭 遊行 大使館

上一則

中國提停火方案 英相：和平只能按烏克蘭條件

下一則

俄烏戰爭一週年 美宣布新一輪對俄制裁

延伸閱讀

俄烏戰爭滿週年 英王查理三世譴責無端全面入侵

俄烏戰爭滿週年 英王查理三世譴責無端全面入侵
范冰冰重出江湖現身柏林 首提逃稅封殺：艱難、殘酷

范冰冰重出江湖現身柏林 首提逃稅封殺：艱難、殘酷
波蘭總理批歐盟對俄制裁太軟弱 送烏克蘭豹2式坦克

波蘭總理批歐盟對俄制裁太軟弱 送烏克蘭豹2式坦克
快評「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」12項呼籲 紐時：老調重彈

快評「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」12項呼籲 紐時：老調重彈

熱門新聞

國稅局的查稅演算法，傳將對白人、亞裔加強查稅。(路透)

IRS新演算法查稅 鎖定白人、亞裔

2023-02-24 11:47
前美國總統卡特。圖為2021年資料圖片。(美聯社)

98歲前總統卡特 轉入安寧照護

2023-02-18 16:06
營養師預測，泡菜一類的發酵食品，會是2023年度消費者首選的「超級食物(superfood)」。(Pexels)

快看世界／營養師評選年度「超級食物」 第一名是它

2023-02-17 16:23
民間組織NIBBB在2021年12月22日升空的氣球，到了高空會膨脹到和一部家用汽車的大小。(取自NIBBB網站)

美軍44萬元飛彈 疑打下12元民間氣球 製造商回應

2023-02-18 02:30
大型風暴「橄欖」本周將橫掃美國。圖為紐約州水牛城市區和車輛去年12月26日被埋在積雪中。(Getty Images)

風暴來襲 西部北部本周酷寒 迎大雪強風

2023-02-21 06:03
日本航空一架從東京飛往福岡的客機，準備降落前突然被勒令掉頭。(截取自flightradar24)

快看世界／日本客機降落前突然掉頭 300乘客飛回出發地

2023-02-23 16:19

超人氣

更多 >
香港名媛蔡天鳳遭殺害分屍 疑被烹煮 才登時尚雜誌封面

香港名媛蔡天鳳遭殺害分屍 疑被烹煮 才登時尚雜誌封面
IRS新演算法查稅 鎖定白人、亞裔

IRS新演算法查稅 鎖定白人、亞裔
港名媛蔡天鳳疑因千萬巨額財產遭碎屍 前夫仍在逃

港名媛蔡天鳳疑因千萬巨額財產遭碎屍 前夫仍在逃
上了前夫胞兄車…香港名媛遭碎屍慘死 生前最後身影曝光

上了前夫胞兄車…香港名媛遭碎屍慘死 生前最後身影曝光
19歲中國女留學生遭男友殺害 猶他大學500萬和解

19歲中國女留學生遭男友殺害 猶他大學500萬和解