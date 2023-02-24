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俄烏戰爭滿一年 俄羅斯超富階級身家跳水670億美元

編譯王巧文／綜合外電
俄國鋼鐵大亨利辛（Vladimir Lisin）過去一年來財富縮水58億美元，目前淨資產額為205億美元。路透
俄國鋼鐵大亨利辛（Vladimir Lisin）過去一年來財富縮水58億美元，目前淨資產額為205億美元。路透

最新數據顯示，名列全球500大的23位俄羅斯富豪身價，已較俄烏開戰前大幅縮水20%，他們的財富合計蒸發了670億美元。

彭博報導，這些俄國億萬富翁們去年2月23日的淨資產額合計高達3,390億美元，一年後已減少20%左右，縮幅較彭博億萬富翁榜上的其他富人高出四倍。

俄羅斯鋼鐵巨頭Severstal大股東摩達修夫（Alexey Mordashov）受創最深，自去年2月24日俄國揮兵入侵烏克蘭以來，他的身家一年來蒸發67億美元，目前擁有198億美元財富，為俄羅斯第四大富豪。

第二大輸家是俄國鋼鐵大亨利辛（Vladimir Lisin），過去一年來，這位俄羅斯鋼鐵集團Novolipetsk Steel董事長的財富銳減58億美元，使其淨資產額減至205億美元。

然而，普亭親信古里耶夫（Andrey Guryev）身家倒是不減反增，歸功於他所創辦的歐洲磷肥生產巨擘PhosAgro股價大漲，而他的家人掌握PhosAgro最多股權。

一項分析指出，歐美國家祭出好幾輪的廣泛性制裁，打擊俄羅斯超富階級的長期效果有限。美國當局近期正在追查受制裁的俄國寡頭巨富是否參與美國藝品拍賣，藉此逃避制裁或洗錢。

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